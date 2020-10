Kommentar zum DFB-Team: Löw sollte sich nicht länger selbst im Weg stehen

Spiele kann die deutsche Nationalmannschaft also noch gewinnen. Aber auch Sympathien bei den Zuschauern? Die fußballerische Darbietung beim 2:1 gegen die Ukraine (Hier gibt es die Video-Highlights) war vieles, nur keine Einladung, um optimistisch gen EM zu blicken. Dabei liegt die Lösung für eines der größten Probleme auf der Hand. Ein Kommentar.

Joachim Löw hat nicht Unrecht, wenn er behauptet, Ergebnisse seien im Vorfeld eines großen Turniers zweitrangig. Das sind sie bei allem Respekt vor dem Wirrwarr um Auf- und Abstiege in der Nations League auch, anderenfalls könnten sich der Bundestrainer und die übrigen Verantwortlichen beim DFB jetzt ja mit dem Argument schmücken, seit neun Spielen keine Niederlage mehr kassiert zu haben.

Das zu tun, wäre jedoch vermessen. Denn die Ergebnisse, die Löws Mannschaft seit dem Umbruch nach der WM-Blamage 2018 einfährt, sagen wenig über ihre fußballerische Entwicklung aus. Im Gegenteil: Die Ergebnisse sind besser als das, was sich auf dem Rasen abspielt.

Nicht grundlos urteilte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger schon vor dem Spiel am Samstagabend in Kiew, man könne sich als Zuschauer mit dem DFB-Team "nicht mehr so richtig identifizieren". Ja, der Bastian Schweinsteiger, einer von Löws früheren Lieblingen, der im Gegensatz zu Lothar Matthäus und anderen Mitgliedern der Klasse von 1990 noch nicht weit weg ist von der Nationalmannschaft. Und er hat vollkommen recht.

DFB-Team: Fünf Abwehrspieler sind einer zu viel

Das Identifikationsproblem mag in Teilen auch dem um ein paar Weltmeister-Kumpanen von Schweinsteiger gekürzten Personal geschuldet sein. Mehr aber liegt es an der nicht für Begeisterung sorgenden Spielphilosophie, die auf einer von Partie zu Partie fragwürdiger erscheinenden taktischen Grundordnung basiert.

Auch gegen die Ukraine, von unzähligen Corona-Fällen heimgesucht und drei Tage zuvor mit sieben Gegentoren von Frankreich deklassiert, hielt Löw es für sinnvoll, drei Innenverteidiger aufzustellen und damit seiner Offensive eine Anspielstation zu nehmen.

Dafür, dass mit Matthias Ginter, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg insgesamt sogar fünf gelernte Abwehrspieler in der Anfangsformation standen, kam die deutsche Elf zu mehr Torabschlüssen als ihr auf dem Papier zuzutrauen war. Es war letztlich aber nur die Ukraine, die durch zwei alles andere als herauskombinierte Tore bezwungen wurde.

Ukraine - Deutschland 1:2: Die Einzelkritiken und Noten des DFB-Teams © imago images / Schüler 1/15 Die deutsche Nationalelf feiert ihren ersten Sieg im Jahr 2020 und auch den ersten in der Nations League überhaupt. Gegen die Ukraine gewann Deutschland in Kiew mit 2:1 (1:0). SPOX hat die Einzelkritiken und Noten der deutschen Spieler. © imago images / Schüler 2/15 Manuel Neuer: Führte sich mit einem lässigen Außenristpass in Bedrängnis sehenswert ein. Hatte sonst nur wenig zu tun. Note: 3,5. © imago images / Schüler 3/15 Matthias Ginter: Mit Licht und Schatten, aber den meisten Ballaktionen. Kurz vor seinem Tor zum 1:0, seinem zweiten Länderspieltreffer, unterlief ihm ein Stellungsfehler, direkt danach ein Abspielfehler. Schöne Flanke auf Gnabry (34.). Note: 2,5. © imago images / Schüler 4/15 Niklas Süle: Spielte nach wenigen Sekunden einen sinnfreien Ball ins Zentrum auf den von drei Mann umringten Gnabry, der prompt den Ball verlor. Gewann aber fast jeden Zweikampf, verursachte jedoch auch den unnötigen Elfmeter der Ukraine. Note: 3,5. © imago images / Schüler 5/15 Antonio Rüdiger: Verbessert im Vergleich zu seiner Vorstellung gegen die Türkei. Bewies teils eine gute Spieleröffnung, auch defensiv ordentlich. Starke Vorarbeit zum 1:0. Note: 2,5. © imago images / Schüler 6/15 Lukas Klostermann: Viel in der Offensive zu finden. Dabei mit einer soliden Vorstellung, vermied allerdings die Eins-gegen-eins-Duelle. Immerhin: Seine Flanke führte zum 2:0, scheiterte kurz danach mit einer guten Chance (57.). Note: 3. © imago images / Schüler 7/15 Joshua Kimmich: Leistete sich ein, zwei leichte Fehlpässe, versuchte aber immer wieder, das Spiel aus der Tiefe heraus zu strukturieren. Guter Distanzschuss in der 31. Minute. Note: 3. © imago images / Schüler 8/15 Toni Kroos: Wechselte sich mit Kimmich als Strukturgeber ab, dabei gewohnt ruhig und ballsicher. Sein Abschluss mit links ging knapp daneben (43.). Note: 3,5. © imago images / Schüler 9/15 Marcel Halstenberg: Offensiv weniger in Erscheinung als Pendant Klostermann, defensiv hatte der Leipziger einige Male in den Zweikämpfen das Nachsehen. Note: 3,5. © imago images / Schüler 10/15 Leon Goretzka: Gute Vorstellung gegen den Ball, führte die meisten Zweikämpfe der DFB-Elf. Sein Kopfball geriet zu harmlos (45.). Bei seinem Tor zum 2:0, dem zwölften im 26. Länderspiel, im Glück, aber auch reaktionsschnell. Note: 2. © imago images / Schüler 11/15 Julian Draxler: Bereitete den ersten Abschluss durch Gnabry vor (5.), sein Schuss in Minute 27 war zu zentral. Nach der Pause stärker, auch wenn er in der 51. eine Großchance leichtfertig vergab. Kurz darauf mit tollem Solo im Strafraum (57.). Note: 2,5. © imago images / Matthias Koch 12/15 Serge Gnabry: Hatte seine Füße beim 1:0 im Spiel, in der 34. Minute war sein Kopfball fast drin. Verschlampte einmal böse einen Ball auf Klostermann und spielte einen fatalen Fehlpass (27.). Legte Draxlers Großchance auf. Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 13/15 Timo Werner: Kam nach 80 Minuten für Draxler ins Spiel und bereitete kurz darauf eine gute Gelegenheit von Gnabry vor. Keine Bewertung. © imago images / Schüler 14/15 Emre Can: Wurde in der 90. Minute für Klostermann eingewechselt. Hätte wenig später einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Keine Bewertung. © imago images / Schüler 15/15 Kai Havertz: Half in der Nachspielzeit anstelle von Gnabry mit, die Nachspielzeit über die Zeit zu bekommen. Keine Bewertung.

DFB-Team: Löw sollte die Stärke seiner Mannschaft stärken

Und weil die Dreier- respektive Fünferabwehrkette selbst gegen einen derart limitierten Kontrahenten auch noch defensive Makel offenbarte, ließ sich das von Löw im Zuge des Umbruchs eingeführte System zum wiederholten Male als anfällig einstufen.

Die Lösung des Problems liegt auf der Hand: Der Bundestrainer sollte sich nicht weiter selbst im Weg stehen, indem er auf ein System setzt, das nicht zu seiner Mannschaft passt. Er sollte zur Viererabwehrkette zurückkehren und damit die eigentliche Stärke, das Spiel nach vorne, mit zwei starken Außen und genügend Anspielstationen im Mittelfeld stärken.

Ansonsten drohen nicht nur weitere inspirationslose Vorstellungen und damit einhergehende Sympathieverluste bei den Zuschauern, es droht auch das frühe Aus in der Gruppenphase der EM. Da geht es nämlich nicht gegen die Ukraine oder die Türkei, es geht gegen Frankreich und Portugal.