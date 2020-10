Ukraine - Deutschland 1:2: DFB-Team müht sich zum ersten Sieg des Jahres

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren ersten Sieg im Jahr 2020 errungen. Am 3. Spieltag der Nations League setzte sich das Team von Joachim Löw mit 2:1 (1:0) gegen die Ukraine durch, hinterließ aber wieder Zweifel.

"Wir sind froh, dass wir gewonnen haben, wissen aber auch, dass wir nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben", sagte Matthias Ginter, der Torschütze zum 1:0, nach dem Abpfiff in der ARD. "Wir müssen eher den Deckel draufmachen", befand Serge Gnabry. "Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Am Ende ist es wichtig, dass wir ein Ergebnis wieder über die Zeit gerettet haben."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Parallel gewann Spanien mit 1:0 (1:0) gegen die Schweiz und verteidigte Platz eins in der deutschen Nations-League-Gruppe. Dank des Sieges im Olympiastadion von Kiew rückte die Löw-Elf auf den zweiten Rang. Am Dienstag (20.45 Uhr) bekommt es der Weltmeister von 2014 in Köln mit der Schweiz zu tun.

Ukraine - Deutschland: Die Analyse

"Ich sehe das große Ganze, nicht immer nur ein Spiel", sagte Löw vor dem Duell mit der Ukraine über die Kritik von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der nach dem enttäuschenden 3:3 im Test gegen die Türkei Kritik an der Kaderzusammenstellung des Bundestrainers geübt hatte. "Wir müssen den Terminplan berücksichtigen und verschiedene Spieler einsetzen, um Erkenntnisse zu gewinnen."

Am Samstag war die personelle Lage aus deutscher Sicht wieder deutlich entspannter. Neben Mittelfeldregisseur Kroos kehrten auch Stützen aus München (Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka, Gnabry) und Leipzig (Klostermann, Halstenberg) zurück, die das Spielniveau anhoben.

Unverändert blieb Löws taktische Grundordnung mit einer Dreierkette, die sich gegen den Ball in einen Fünferriegel verwandelte. Speziell in Durchgang eins wurde dieser Fünferriegel nach einigen schlampigen Abspielfehlern in der Vorwärtsbewegung geprüft - und hatte Glück, dass die drei Tage zuvor mit 1:7 von Frankreich abgefertigten Ukrainer nichts aus ihren sich bietenden Möglichkeiten machten.

Auch im Offensivspiel wurden einmal mehr die Nachteile des vor bereits zwei Jahren eingeführten Systems deutlich: Dem DFB-Team fehlte vorne mindestens eine Anspielstation. Gnabry und Draxler, die beiden offensivsten Akteure, ließen sich dazu auch noch immer wieder ins Mittelfeld fallen lassen, wodurch selbst die an Spielintelligenz kaum zu überbietende Doppelsechs Kroos-Kimmich oft Schwierigkeiten hatte, Tiefe zu finden.

DFB-Team macht sich erneut das Leben selbst schwer

Bezeichnend, dass das erste Tor durch Ginter (20.) nach einem Eckball und das zweite Tor durch Goretzka (49.) nach einem individuellen Fehler des gegnerischen Keepers fiel und auch viele Chancen nicht wirklich herauskombiniert waren, sondern durch Schüsse aus der zweiten Reihe wie der von Kimmich (31.) zustande kamen. Gleichwohl steigerte sich die Löw-Elf spielerisch nach dem Seitenwechsel mehr und mehr, allen voran Draxler wusste immer wieder mit guten Bewegungen im letzten Drittel positiv auf sich aufmerksam zu machen und für Gefahr im letzten Drittel zu sorgen.

Als alles nach einem sicheren Sieg aussah, geschah aber wieder einmal das, was zuletzt schon oft geschehen war: Die DFB-Elf machte sich das Leben durch einen individuellen Fehlern selbst schwer. Nach einem Foul von Süle im Strafraum an Yaremchuk gelang der Ukraine praktisch aus dem Nichts der Anschlusstreffer (77.). Es wurde noch einmal unnötig spannend, Löws Mannen brachten den Sieg am Ende jedoch über die Zeit. Einen unter dem Strich verdienten Sieg gegen einen limitierten Gegner.

Ukraine - Deutschland 1:2: Die Einzelkritiken und Noten des DFB-Teams © imago images / Schüler 1/15 Die deutsche Nationalelf feiert ihren ersten Sieg im Jahr 2020 und auch den ersten in der Nations League überhaupt. Gegen die Ukraine gewann Deutschland in Kiew mit 2:1 (1:0). SPOX hat die Einzelkritiken und Noten der deutschen Spieler. © imago images / Schüler 2/15 Manuel Neuer: Führte sich mit einem lässigen Außenristpass in Bedrängnis sehenswert ein. Hatte sonst nur wenig zu tun. Note: 3,5. © imago images / Schüler 3/15 Matthias Ginter: Mit Licht und Schatten, aber den meisten Ballaktionen. Kurz vor seinem Tor zum 1:0, seinem zweiten Länderspieltreffer, unterlief ihm ein Stellungsfehler, direkt danach ein Abspielfehler. Schöne Flanke auf Gnabry (34.). Note: 2,5. © imago images / Schüler 4/15 Niklas Süle: Spielte nach wenigen Sekunden einen sinnfreien Ball ins Zentrum auf den von drei Mann umringten Gnabry, der prompt den Ball verlor. Gewann aber fast jeden Zweikampf, verursachte jedoch auch den unnötigen Elfmeter der Ukraine. Note: 3,5. © imago images / Schüler 5/15 Antonio Rüdiger: Verbessert im Vergleich zu seiner Vorstellung gegen die Türkei. Bewies teils eine gute Spieleröffnung, auch defensiv ordentlich. Starke Vorarbeit zum 1:0. Note: 2,5. © imago images / Schüler 6/15 Lukas Klostermann: Viel in der Offensive zu finden. Dabei mit einer soliden Vorstellung, vermied allerdings die Eins-gegen-eins-Duelle. Immerhin: Seine Flanke führte zum 2:0, scheiterte kurz danach mit einer guten Chance (57.). Note: 3. © imago images / Schüler 7/15 Joshua Kimmich: Leistete sich ein, zwei leichte Fehlpässe, versuchte aber immer wieder, das Spiel aus der Tiefe heraus zu strukturieren. Guter Distanzschuss in der 31. Minute. Note: 3. © imago images / Schüler 8/15 Toni Kroos: Wechselte sich mit Kimmich als Strukturgeber ab, dabei gewohnt ruhig und ballsicher. Sein Abschluss mit links ging knapp daneben (43.). Note: 3,5. © imago images / Schüler 9/15 Marcel Halstenberg: Offensiv weniger in Erscheinung als Pendant Klostermann, defensiv hatte der Leipziger einige Male in den Zweikämpfen das Nachsehen. Note: 3,5. © imago images / Schüler 10/15 Leon Goretzka: Gute Vorstellung gegen den Ball, führte die meisten Zweikämpfe der DFB-Elf. Sein Kopfball geriet zu harmlos (45.). Bei seinem Tor zum 2:0, dem zwölften im 26. Länderspiel, im Glück, aber auch reaktionsschnell. Note: 2. © imago images / Schüler 11/15 Julian Draxler: Bereitete den ersten Abschluss durch Gnabry vor (5.), sein Schuss in Minute 27 war zu zentral. Nach der Pause stärker, auch wenn er in der 51. eine Großchance leichtfertig vergab. Kurz darauf mit tollem Solo im Strafraum (57.). Note: 2,5. © imago images / Matthias Koch 12/15 Serge Gnabry: Hatte seine Füße beim 1:0 im Spiel, in der 34. Minute war sein Kopfball fast drin. Verschlampte einmal böse einen Ball auf Klostermann und spielte einen fatalen Fehlpass (27.). Legte Draxlers Großchance auf. Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 13/15 Timo Werner: Kam nach 80 Minuten für Draxler ins Spiel und bereitete kurz darauf eine gute Gelegenheit von Gnabry vor. Keine Bewertung. © imago images / Schüler 14/15 Emre Can: Wurde in der 90. Minute für Klostermann eingewechselt. Hätte wenig später einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Keine Bewertung. © imago images / Schüler 15/15 Kai Havertz: Half in der Nachspielzeit anstelle von Gnabry mit, die Nachspielzeit über die Zeit zu bekommen. Keine Bewertung.

Ukraine - Deutschland: Die Aufstellungen

Ukraine: Bushchan - Karavayev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Yarmolenko (69. Marlos), Malinovskiy, Sydorchuk (84. Makarenko), Kolavenko (77. Shaparenko), Tsygankov (69. Zubkov) - Yaremchuk

Bushchan - Karavayev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Yarmolenko (69. Marlos), Malinovskiy, Sydorchuk (84. Makarenko), Kolavenko (77. Shaparenko), Tsygankov (69. Zubkov) - Yaremchuk Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Klostermann (90. Can), Kimmich, Kroos, Halstenberg - Goretzka - Draxler (80. Werner), Gnabry (90.+3 Havertz)

Ukraine - Deutschland: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Ginter (20.), 0:2 Goretzka (49.), 1:2 Malinovskiy (77.)



Deutschland traf in jedem der vergangenen 17 Länderspiele (zuletzt torlos beim 0:3 in den Niederlanden im Oktober 2018).

Deutschland konnte seit fünf Spielen keine Weiße Weste mehr behalten - das ist die längste Flaute seit der Saison 2017/18 (inklusive WM 2018) - damals gab es sogar acht Spiele in Folge kein zu null für das DFB-Team.

Kroos bestritt sein 99. Länderspiel.

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (Deutschland)

Gute Vorstellung gegen den Ball, führte die meisten Zweikämpfe der DFB-Elf. Sein Kopfball geriet zu harmlos (45.). Bei seinem Tor zum 2:0, dem zwölften im 26. Länderspiel, im Glück, aber auch reaktionsschnell.

Der Flop des Spiels: Georgi Bushchan (Ukraine)

Der ukrainische Schlussmann verschuldete das zweite Gegentor seiner Mannschaft, in dem er sich nach einer eigentlich ungefährlichen Klostermann-Flanke verschätzte und den Ball auf Goretzkas Kopf bugsierte anstatt festzuhalten. Der Pechvogel des Abends.

Der Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

Musste in der überwiegend fair geführten Partie nur selten eingreifen. Die Gelben Karte für Malinovskiy (41.), Kroos (53.) und Ginter (83.) waren berechtigt, der Elfmeter für die Ukraine nach einem Foul von Süle an Yaremchuk (75.) unstrittig. Solide Leistung.