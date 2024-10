"Was Bernd Leno nicht richtig verstanden hat": Klare Ansage von Rudi Völler nach DFB-Absage

© Getty

Julian Nagelsmann: "Er hat Forderungen gestellt, die ich nicht erfüllen konnte"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte keine andere Wahl, als die Entscheidung des 32-Jährigen zu akzeptieren. "Am Ende lebe ich mit der Erklärung von Bernd. Es ist relativ simpel, er hat Forderungen gestellt in dem Gespräch, die ich nicht erfüllen konnte. Deswegen hat er von mir eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt gekriegt, die nicht in der Kurzfristigkeit liegt, sondern in der Mittelfristigkeit."

Am Ende müsse "jeder das selber wissen, wie er das gestalten möchte. Bernd hat das so entschieden." Nagelsmann mache "die Tür jetzt nicht zu. Aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen. Aber wenn er herausragend spielt und die anderen nicht, kann die Tür auch wieder weiter aufgehen."

Auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich äußerte sich zur Leno-Causa und fand dabei klare Worte: "Nicht nur für Bernd: Wenn einer nicht dabei sein möchte, dann muss er auch nicht kommen", sagte er. "Wir haben genügend andere Spieler, die sehr gerne dabei sind. Wir wollen Spieler haben, die hier dabei sein wollen." Es müsse für "jeden etwas ganz, ganz Besonderes sein, hier dabei sein zu wollen - egal, ob man einhundert Länderspiele hat oder drei. Ob man 34 ist oder 19."