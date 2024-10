"Viele hätten sich bei der Aktion das Bein gebrochen": Spanische Presse vergleicht Florian Wirtz mit Legende von Real Madrid

Florian Wirtz wird mit Legende von Real Madrid verglichen

"Wirtz erinnert mit einem Weltklasse-Assist an Guti", hieß es in der Zeitung as. Die Legende von Real Madrid, 15 Jahre im Trikot der Königlichen, hatte im Jahr 2010 auf ähnliche Art und Weise ein Tor von Karim Benzema vorbereitet.

Bundestrainer Julian Nagelsmann schwärmte ebenfalls von Wirtz, als er nach der besten Aktion der drei am Tor beteiligten Spielern gefragt wurde. "Alles drei ist nicht so schlecht, aber die Ablage von Flo ist außergewöhnlich gut, technisch sehr schwer. Das macht er sehr uneigennützig, das ist extrem gut", sagte er bei RTL.

Lothar Matthäus ergänzte in seiner Rolle als Experte: "Das Schwierige ist, den Ball zu sehen, den Ball dann so zu spielen und den Undav auch noch zu sehen. (...) Da sind schon einige Dinge, die da zusammenpassen müssen, um solch einen Ball abzulegen."

Moderator Florian König legte nochmal einen obendrauf und beendete damit auch die Lobeshymnen: "Viele hätten sich bei der Aktion das Bein gebrochen."