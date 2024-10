DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Duell mit Bosnien-Herzegowina: Andrich liefert zwei Gala-Aktionen, Debütanten im Pech

© imago images

Bosnien-Herzegowina - Deutschland, Noten: Maximilian Mittelstädt

David Raum überzeugte bei der vergangenen Länderspielphase als Linksverteidiger, musste diesmal aber wegen einer Sprunggelenksverletzung passen. Insofern bekam Mittelstädt seine Chance in der Startelf. Zunächst mit Problemen in der Rückwärtsbewegung, bald aber stabiler und dazu mit offensiven Akzenten. In der 15. schoss er per Direktabnahme drüber, in der 36. bereitete er mit einer passgenauen Flanke Undavs 2:0 vor und später leitete er auch das letztlich aberkannte 3:0 seines Stuttgarter Kollegen ein. Note: 2,5.