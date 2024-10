Deutschland, voraussichtliche Aufstellung gegen Niederlande: So könnte die Startelf von Julian Nagelsmann im DFB-Team aussehen

Die nächste Partie von Deutschland gegen die Niededrlande in der Nations League findet am Montag (14. Oktober) in der Münchner Allianz-Arena statt. Um 20.45 Uhr wird der Unparteiische Slavko Vincic das Duell anpfeifen.

Nach der Hälfte der Gruppenphase hat das DFB-Team zwei Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner, während das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nämlich 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina gewann, holte Oranje gegen Ungarn lediglich ein 1:1-Unentschieden und ließ Zähler liegen. Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

Mit einem Sieg könnte Deutschland den Vorsprung weiter ausbauen. Wen Nagelsmann dafür auf das Feld schicken könnte? Das erfahrt Ihr hier.