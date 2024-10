"Da kriege ich Schnappatmung": Angebliche DFB-Absage von Bernd Leno sorgt für Wirbel

"Da kriege ich Schnappatmung", sagte Freund im Sport1-Doppelpass: "Ich habe beim Thema Nationalmannschaft mal gelernt: Das ist das Größte. Wenn der Bundestrainer anruft, dann musst du da hin."

Nagelsmann wollte Leno offenbar für die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in Bosnien und Herzegowina am Freitag und drei Tage später gegen die Niederlande in seinen Kader berufen. Der Torhüter vom FC Fulham sagte laut kicker ab. Über die Gründe ist bislang nichts bekannt.

"Ich kann Lenos Ansatz aber auch verstehen", meinte der ehemalige deutsche Nationalspieler Freund weiter: "Klar, für ihn ist das eine Katastrophe - weil da nun Oliver Baumann und Alexander Nübel vor ihm sind, er nur die Nummer drei ist. Und wenn Marc-André ter Stegen nach seiner Verletzung zurückkommt, ist er dann die Nummer vier oder fünf? Leno hätte es nun verdient gehabt, die Nummer 1 zu sein. Da liegt wohl der Hauptgedanke dieser Absage."