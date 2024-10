Keine Lust aufs DFB-Team? Julian Nagelsmann kassierte offenbar Nominierungs-Absage

Bobic und Weidenfeller kritisieren Nagelsmanns Auswahl

Die Zusammenstellung seiner Torhüter wird Nagelsmann hier und da angekreidet. "Bernd Leno fehlt mir komplett", sagte etwa Ex-Nationalspieler Fredi Bobic bei Sky. "Ich habe null Verständnis, warum er nicht dabei ist."

Ähnlich sieht es auch der frühere BVB-Schlussmann Roman Weidenfeller, der sich "extrem verwundert" von Lenos Nichtberücksichtigung zeigte. "Für mich ist Bernd Leno definitiv ein Nationaltorwart, der in den Kader muss", sagte der 44-Jährige.

Sollte sich bewahrheiten, dass Leno aus freien Stücken auf einen Platz im DFB-Kader verzichtete, dürfte sich die Kritik am Bundestrainer erledigt haben.

Nagelsmann Team gastiert am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina. Drei Tage später folgt in München das Prestigeduell mit den Niederlanden.