"Das wird nicht einfach": Lothar Matthäus sagt Max Eberl und dem FC Bayern München eine knifflige Aufgabe voraus

Matthäus über Füllkrug: "Seine Torquote spricht für sich"

Generell habe das DFB-Team "richtig Gas gegeben und vor Spielfreude nur so gestrotzt", lobte Matthäus: "Es herrscht eine Begeisterung, der Teamspirit ist top. Die Freude nach den Toren zeigt das. Julian Nagelsmann hat mit seinem Team eine Atmosphäre geschaffen, bei der sich die Mannschaft gegenseitig unterstützt. Das ist das größte Plus."

Füllkrug eröffnete mit seinem Tor in der 27. Minute das Schützenfest in Düsseldorf. "Ein echter Mittelstürmer wie Füllkrug tut uns gut. Das wurde einmal mehr deutlich. Natürlich hat er nicht den ganz großen Namen wie Gerd Müller oder Miroslav Klose, aber seine Torquote in der Nationalmannschaft spricht für sich", meinte der Weltmeister von 1990.