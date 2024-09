DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Nations-League-Spiel gegen Ungarn: Große Show der Zauberer - Auffälligkeiten in der Zentrale

© getty

Deutschland - Ungarn, Noten: Kai Havertz

Bei der EM als falsche Neun gesetzt, rückte Havertz gegen Ungarn eine Reihe nach hinten und ersetzte auf der Zehn den zurückgetretenen Gündogan. Havertz präsentierte sich äußerst engagiert, rieb sich in Zweikämpfen auf, bot sich stets als Passstation an - aber blieb wie schon im ganzen EM-Verlauf erneut ohne Tor aus dem Spiel. Zweimal hätte es kaum knapper sein können: Sein Kopfball in der 33. und sein Schuss in der 73. prallten jeweils von der Latte auf die Linie. In der 45. verzog er zudem aus aussichtsreicher Position knapp. Immerhin klappte es wieder mit einem Elfmeter-Tor, nachdem er den Strafstoß selbst herausgeholt hatte. Gegen den Ball verteidigte Havertz im 4-4-2 auf einer Höhe mit Mittelstürmer Füllkrug. Note: 2.