"Absolute Legende": So reagieren die Ex-Mitspieler auf den DFB-Rücktritt von Ilkay Gündogan

"Danke für alles, Capitano. Es war mir eine Ehre", schrieb Bayern-Star Jamal Musiala in einer Instagram-Story an Gündogan. "Danke für alles", verkündeten auch Antonio Rüdiger, Emre Can, Jonathan Tah und Florian Wirtz unisono.

Seinem Vereins-Kapitän bei Barça, Marc-André ter Stegen, reichte ein reines Danke nicht: "Gratulation zu deiner internationalen Karriere mit Deutschland. Du bist ein fantastischer Spieler und Anführer. Ich bin stolz, dass ich mit dir zusammen in der Nationalmannschaft gespielt habe", verkündete der Torhüter des FC Barcelona. Möglicherweise auch ein Statement in Richtung der Transferspekulationen - Gündogan soll die Katalenen verlassen wollen.