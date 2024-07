"Dann wären wir Europameister geworden": DFB-Legende identifiziert Leroy Sané als Problem

"Leider nicht gezündet hat Leroy Sané in der Offensive", sagte Thon bei ran.

Das habe auch an der Verletzung des Rechtsaußen vom FC Bayern München gelegen, meinte der 58-Jährige weiter. Sané wurde nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien an der Leiste operiert und soll Ende Juli wieder ins Training einsteigen.

"Aber ich glaube an Sané", so Thon: "In absoluter Weltklasseform hätte er den Unterschied ausmachen können und wir wären Europameister geworden. Manchmal hängt es nur an zwei, drei Stellschrauben."

Sané kam bei der EM zwar in allen fünf Partien zum Einsatz. Von möglichen 450 Minuten stand der gebürtige Essener allerdings lediglich 207 Minuten auf dem Rasen und blieb ohne Torbeteiligung.