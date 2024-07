Operation in München: FC Bayern muss mehrere Wochen auf Leroy Sané verzichten

Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete, wurde beim 28-Jährigen aufgrund anhaltender Schambeinprobleme am Montag in München ein minimal invasiver Eingriff an der Leiste durchgeführt. Dabei sollte Sané ein Netz zur Stabilisation eingesetzt werden.

Der FC Bayern äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Meldung. Offensivspieler Sané hatte monatelang über Schmerzen geklagt. Zuletzt schien er die Probleme aber in den Griff bekommen zu haben.