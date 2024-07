"Steht bei mehreren Vereinen auf dem Zettel": Verlässt Sandro Wagner den DFB?

Wie die Bild berichtet, steht Wagner "bei mehreren Vereinen aus dem In- und Ausland auf dem Zettel". Es könnte die Gefahr bestehen, dass der frühere Stürmer bei passenden Anfragen Sehnsucht nach der alltäglichen Arbeit in einem Klub bekommt, heißt es in dem Bericht weiter.

Um welche Klubs es sich dabei konkret handeln soll, wird allerdings nicht erwähnt.

Wagner steht beim DFB noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Bei der Vertragsverlängerung von Nagelsmann war es ein zentraler Punkt, dass auch dessen Co-Trainer Wagner und Benjamin Glück gehalten werden.

"Ich weiß, wie eine Kabine funktioniert, aber nicht auf diesem Niveau, so hoch habe ich nicht gespielt und Fußball nicht unter diesen emotionalen Belastungen gespielt. Deshalb ist Sandro Wagner im Trainerteam, er hat in der Nationalmannschaft und in der Champions League gespielt. Es ist wichtig zu wissen, wie sich die Spieler in gewissen Situationen fühlen und in gewissen Rollen", hatte Nagelsmann erst kürzlich die Bedeutung des gebürtigen Münchners betont.