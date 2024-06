"Absolutes Drecksloch"? Manuel Neuer reagiert auf Kritik an seiner Heimatstadt Gelsenkirchen

"Das Wetter war auch nicht so gut, wir wissen ja, wie das ist - egal wo man ist und es Dauerregen gibt, ist es nicht so schön wie bei uns heute hier", sagte der 38-Jährige im EM-Quartier der DFB-Auswahl in Herzogenaurach.

Ein englischer Reporter hatte die Stadt nur wenige Sekunden nach seiner Ankunft am Hauptbahnhof "als absolutes Drecksloch" bezeichnet. Seinem Unmut machte er mit einem kurzen Video auf X Luft, das innerhalb eines Tages mehr als vier Millionen Mal angesehen wurde.

"Das kennen die Engländer ja von der Insel, dass es trotzdem gute Verhältnisse für sie sind, deswegen haben sie vielleicht auch 1:0 gegen Serbien gewonnen", sagte Neuer über das Wetter nach dem englischen Sieg am Sonntagabend.