"Deutschland kann ins Halbfinale, allerdings ...": Sami Khedira sieht entscheidende Schwachstelle bei Nagelsmann-Elf

Zugleich werde Nagelsmann von seinem Staff gut ergänzt. Von Benjamin Glück, "der sehr analytisch arbeitet", oder von Sandro Wagner, dessen Verpflichtung Khedira als "großen Coup" lobt. Wagner sei "ein großer Kommunikator mit klarer Meinung, aber auch mit hohem fachlichen Wissen. Daher ist es eine perfekte Ergänzung zu Nagelsmann und Glück."

Auf dem Weg zum Titel muss es laut Khedira nicht immer nur harmonisch zugehen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass durch gewisse Konflikte und Reibungen die Erfolgswahrscheinlichkeiten steigen. Nicht künstlich hervorgerufen, aber im Wettkampf kann nicht immer alles reibungslos ablaufen, weil unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen." Grundvoraussetzung bleibe allerdings "stets ein respektvoller Umgang".

Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet am Freitag die Heim-EM (zum Spielplan) mit dem Spiel gegen Schottland (21 Uhr) in München. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Ungarn und die Schweiz.