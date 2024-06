Aufstellung, Pyro und kuriose Statistiken: Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Eröffnungsspiel der EM zwischen Deutschland und Schottland

Deutschland: Aufstellung des DFB-Teams beim Eröffnungsspiel gegen Schottland

An der Startelf dürfte ohnehin nichts zu rütteln sein - Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf die zehn Feldspieler setzen, die schon in den vergangenen vier Testspielen begonnen hatten.

Hier geht's zur ausführlichen Kader-Übersicht von Deutschland.

Im Tor ist Neuer - trotz seiner Patzer und der daraus entstandenen Torhüter-Diskussion - die klare Nummer eins vor Marc-André ter Stegen.

"Es sind jetzt nicht nur zehn Spieler, sondern eher 13, die für die Startelf in Frage kommen, und dann passen wir Kleinigkeiten an bezüglich der Gegner. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es wird so ungefähr aussehen wie heute", sagte Nagelsmann nach dem nicht wirklich überzeugenden Sieg gegen Griechenland bei der EM-Generalprobe.

Wen der 36-Jährige mit den drei zusätzlichen Spielern meint, liegt mehr oder weniger auf der Hand: Kai Havertz könnte je nach Gegner für den etwas bulligeren Niclas Füllkrug weichen. Bei tiefstehenden Kontrahenten wird womöglich eher die spielerische Klasse von Pascal Groß anstatt der tiefe Sechser Robert Andrich gebraucht. Seine Fähigkeiten stellte der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion bereits bei seinem Siegtreffer gegen die Griechen unter Beweis.

Und Leroy Sané würde andere Qualitäten (Tempo, Dribbling und Breite) als Ilkay Gündogan mitbringen. Der Kapitän war aufgrund seiner Leistungen im DFB-Dress zuletzt in die Kritik geraten.

Abseits der genannten Spieler verfügt Nagelsmann noch über jede Menge Optionen von der Bank, die wichtige Impulse setzen können. Maximilian Beier, Deniz Undav oder Chris Führich hatten zuletzt in der Joker-Rolle geglänzt.

Dennoch wäre es eine große Überraschung, wenn Nagelsmann zum Auftakt gegen die Schotten etwas ändern würde. Somit ergibt sich folgende Formation: