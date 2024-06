DFB-Team, News und Gerüchte: "Damit er sich für uns entscheidet!" Maxi Mittelstädt erklärt Stuttgarter Sprechchöre für Deniz Undav

© getty

DFB-Team, News: Maxi Mittelstädt erklärt Sprechchöre für Deniz Undav

Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart erlebte am Mittwoch beim 2:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn einen besonderen Moment: Der 27-Jährige wurde in Stuttgart nicht nur eingewechselt, sondern von den Zuschauern in der Arena wenig später auch noch mit Sprechchören bedacht.

Derartige Sprechchöre gab es für seine DFB-Teamkollegen Maxi Mittelstädt oder Chris Führich nicht. Ersterer, gegen die Ungarn erneut in der Startelf, wurde nach der Partie in der Mixed Zone zu den Sprechchören befragt. "Ich glaube, die Stuttgarter wollten Denis nochmal ein gutes Gefühl geben, dass er sich für uns entscheidet", schmunzelte Mittelstädt.

Der Linksverteidiger spielte damit auf die Vertragssituation Undavs an. Der Mittelstürmer (19 Tore und 10 Vorlagen in der Saison 2023/24) war vergangenes Jahr von Brighton & Hove Albion an den Neckar ausgeliehen. Ob er bleibt, ist noch unklar. Die Stuttgarter sollen eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro besitzen, laut kicker könnte die Brighton aufgrund einer Vertragsklausel aber auch übertrumpfen und Undav so zurückholen.