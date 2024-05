"Schlapp": Julian Nagelsmann äußert sich zum Zustand von Manuel Neuer

Der erkrankte Torhüter Manuel Neuer wird erst am Donnerstag im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Blankenhain erwartet. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag an.

Neuer fühle sich aufgrund seines Magen-Darm-Infekts noch etwas "schlapp", so Nagelsmann. An seinem Status als Nummer eins ändere die Erkrankung allerdings nichts. Nagelsmann muss in der EM-Vorbereitung im Weimarer Land improvisieren. Die Leverkusener Doublesieger Robert Andrich, Florian Wirtz und Jonathan Tah werden wie Kapitän Ilkay Gündogan am Mittwoch erwartet. Schlussmann Marc-Andre ter Stegen erhält noch eine Pause bis Montag und wird damit das Länderspiel gegen die Ukraine in Nürnberg verpassen. Auch der angeschlagene David Raum wird gegen die Ukraine nicht zur Verfügung stehen. Die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug sollen erst nächste Woche Dienstag ins EM-Quartier nach Herzogenaurach reisen. "Dann sind wir komplett und können aus dem Vollen schöpfen", sagte Nagelsmann. Die Turnier-Generalprobe findet am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Ex-Europameister Griechenland statt.

