Kapitänsbinde als heikles Thema vor der EM: DFB trifft eine Entscheidung

EM: Ilkay Gündogan trägt die UEFA-Binde

Nun verzichtet der DFB auf ein eigenes Design für das Stück Stoff, das er bei der UEFA per Ausnahmegenehmigung wie jeder andere Turnierteilnehmer hätte beantragen können.

In den Länderspielen gegen die Ukraine am Montag in Nürnberg und gegen Griechenland am 7. Juni in Mönchengladbach wird Gündogan mit der klassischen Binde in Schwarz-Rot-Gold auflaufen. Beim Turnier trägt der Profi des FC Barcelona beginnend mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München die UEFA-Binde.

Dort platziert der Dachverband seine klassische Kampagne "UEFA Respect", verfügbar ist sie in Blau und Gelb. Die Botschaft: Respekt vor dem Gegner, den Trainern und Offiziellen, den Schiedsrichtern und Fans, dazu eine klare Haltung gegen Rassismus und Diskriminierung jeder Art.

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist im Vorfeld des Turniers bemüht, heikle Debatten zu umgehen. Der Verband hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, es müsse "nicht immer die große Weltpolitik sein", sagte er.