"48.000 Pokale": Bundestrainer Julian Nagelsmann wünscht sich Bilderbuch-Ende für Toni Kroos

Toni Kroos: Nächster Champions-League-Titel am Samstag?

Kroos war am Samstagabend in seinem letzten Heimspiel für Real Madrid im Santiago Bernabeu gefeiert und gebührend verabschiedet worden. Dabei machte auch ein Foto die Runde, auf dem er auf dem Rasen zwischen all den Pokalen und Trophäen stand, die er in seiner Laufbahn mit den Königlichen gewinnen konnte.

Kroos konnte im Trikot von Real Madrid bislang viermal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und einmal die Copa del Rey gewinnen.

In 464 Pflichtspielen gelangen ihm 28 Tore und 98 Vorlagen.

Am Samstagabend wird Kroos im Champions-League-Finale sein letztes Spiel für Real Madrid absolvieren: Im Wembley-Stadion in London geht es gegen Borussia Dortmund.

Anschließend steht die Heim-EM an: Diese wird Deutschland am 14. Juni gegen Schottland eröffnen.