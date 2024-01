Leroy Sané für drei Länderspiele gesperrt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss einen Großteil der EM-Vorbereitung wohl ohne Leroy Sane bestreiten. Der Offensivspieler des FC Bayern ist nach seiner Roten Karte im Länderspiel in Österreich im November (0:2) für drei Begegnungen gesperrt worden.

Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wartet noch auf die Urteilsbegründung und kann dann Berufung einlegen.

Sollte die Sperre bestehen bleiben, verpasst Sane die März-Spiele in Frankreich und gegen die Niederlande sowie eine der beiden für Juni geplanten Partien. Sane stünde Bundestrainer Julian Nagelsmann damit erst wieder bei der EM-Generalprobe zur Verfügung. Ort und Gegner sind noch offen.

Sane, der am Donnerstag 28 Jahre alt wurde, war nach einer Tätlichkeit gegen Philipp Mwene vom Bundesligisten FSV Mainz 05 des Feldes verwiesen worden. Die DFB-Auswahl startet am 14. Juni gegen Schottland in die Heim-EM. Weitere Gruppengegner sind Ungarn und die Schweiz.