Vom "Griff ins Klo" zum Hoffnungsträger: Bayer Leverkusen setzt jetzt auch auf einen Spieler des FC Bayern

© getty

Wird Leverkusen die bekannte Leverkusenhaftigkeit im Weg stehen?

Das vom Verein nach vielen zweiten Plätzen bereits 2010 patentierte Wort "Vizekusen" dürfte mit jedem möglichen Wackler eine Renaissance erleben. Es werden Transfer-Spekulationen hinzukommen, die gerade bei ohnehin umworbenen Spielern wie Florian Wirtz oder Jeremie Frimpong an Schärfe gewinnen könnten.

Andererseits deutete bislang wenig darauf hin, dass dem Team die aus der Vergangenheit bekannte Leverkusenhaftigkeit großartig im Weg stehen könnte. Dafür präsentierte sich Alonsos Mannschaft zu souverän und stabil, die auch gegen Venedig nach 55 Minuten bereits wieder vier Tore erzielt hatte und wie aus einem Guss aufspielte.

Ob dies am Ende tatsächlich zum ganz großen Wurf und dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte reichen wird, steht freilich auf einem ganz anderen Blatt. Immerhin vernimmt man aus Leverkusen kein aufgesetztes Understatement, sondern erfrischend klare Töne wie jene von Anführer Xhaka: "Gewonnen ist noch nichts. Wir wissen, dass wir noch mehr machen müssen. In der Rückrunde wird es auf jeden Fall schwieriger als in der Hinrunde. Weil die Gegner uns auch nochmal besser analysiert haben. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir mindestens so eine Rückrunde wie die Hinrunde spielen. Und dann hoffen wir, dass wir am Ende der Saison da stehen, wovon viele träumen."