DFB-Team: "Deutschland ist ein Drama!" Pressestimmen zum Debakel gegen Österreich

Österreich wird narrisch und hat "ein neues Cordoba" - für Deutschland hat der kleine Nachbar kaum mehr als Häme übrig. Auch sonst kommt das Team von Julian Nagelsmann in den Medien freilich nicht gut weg. Die Pressestimmen zum 0:2 der deutschen Nationalmannschaft in Wien.

Deutschland erlebt Debakel: Pressestimmen aus Österreich

oe24.at: "Unser neues Cordoba im Happel! I werd narrisch. Im 41. Prestigeduell knallt unser Nationalteam Deutschland eiskalt ab und schließt das Länderspiel-Jahr mit einem unglaublichen 2:0-Sieg ab. Wien bebt: Was für ein krönender Jahresabschluss!"

Krone: "Episch! Rangnicks ÖFB-Helden demütigen Deutschland. Ein Traum: So ein Tag, so wunderschön wie heute. Engagierter, motivierter, fußballerisch besser. Das gefiel dem Fußballherz. Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt. Aber wir waren besser - in allen Belangen!"

Standard: "Bärenstarkes ÖFB-Team demütigt Deutschland. Von einer Sensation zu sprechen, wäre fast eine Beleidigung für David Alaba und Kollegen. Denn das 2:0 gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland war hochverdient, wurde mit einer bemerkenswerten, ja großartigen Selbstverständlichkeit erzielt. Der große Nachbar war ganz klein. Sane dreht in einem Freundschaftsspiel durch."