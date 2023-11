"Gesonnt und ausgeruht"? Rudi Völler kritisiert DFB-Team nach Blamage gegen Österreich

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die Spieler der deutschen Nationalmannschaft zu Mehrarbeit und einhundertprozentiger Leidenschaft aufgefordert.

"Es wird uns nur gelingen, eine gute EM zu spielen und die Menschen wieder auf unsere Seite zu ziehen, wenn wir das machen, was die Türken und die Österreicher gemacht haben: Die fünf Prozent, die wir in den Klubs weniger machen, hier mehr zu machen", betonte Völler nach dem 0:2 (0:1) gegen Österreich in Wien.

Nur, wenn "jeder für sich noch eine Schippe drauflegt", sei die Mannschaft auf hohem Niveau konkurrenzfähig. "Wir müssen die fünf bis zehn Prozent an Leidenschaft, an Energie, an Dynamik in das Spiel bringen", sagte Völler, "sonst wird es schwierig." In diesem Zusammenhang sprach er auch von "deutschen Tugenden".

"Vielleicht liege es an den Spielertypen", vermutet der Weltmeister von 1990. Möglicherweise habe sich die Mannschaft nach den ersten guten Spielen unter Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der USA-Reise "ein bisschen gesonnt und ausgeruht". Die Art und Weise sei "nicht schön, das muss im März besser werden".

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Hier findet Ihr weitere Stimmen zu Deutschlands Niederlage in Österreich.