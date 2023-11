Die deutsche Nationalmannschaft ist im Testspiel heute Abend gegen Österreich gefordert. Hier in diesem Artikel könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Österreich - Deutschland -:- Tore - Aufstellung Österreich A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, X. Schlager, Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch Aufstellung Deutschland Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz - Goretzka, Gündogan, Gnabry, Brandt - L. Sané, Füllkrug Gelbe Karten -

Österreich vs. Deutschland: Testspiel DFB-Team JETZT im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Während die DFB-Auswahl als EM-Gastgeber automatisch gesetzt war, musste die ÖFB-Team durch die Qualifikation. In der Gruppe F schlug man sich beachtlich. Einzig gegen Gruppensieger Belgien blieben Punkte liegen - beim 1:1 in Brüssel und dem 2:3 Mitte Oktober hier an dieser Stelle. Alle anderen Partien wurden gewonnen. Am Ende rangierten die Österreicher lediglich einen Zähler hinter den Roten Teufeln, ließen aber unter anderem Schweden ganz deutlich hinter sich. Und so geht es zum vierten Mal nach 2008, 2016 und 2020 zu einer EM-Endrunde.

vor Beginn Talent ist fraglos vorhanden - wenn auch nicht in allen Mannschaftsteilen. Fehlende Klasse und Schwächen gilt es, gekonnt zu kompensieren. Vor allem in der Defensive sollte das möglich sein, wenn die Abwehrarbeit als gesamtmannschaftliches Projekt verstanden wird. Darüber hinaus hat Nagelsmann bereits bewiesen, dass er für Problempositionen sehr wohl kreative Einfälle hat. Bleibt nur die Frage, ob da noch mehr kommt und ob diese Ideen auf Dauer funktionieren.

vor Beginn Auf dem Weg zur Heim-EM 2024 hat es unter dem neuen Bundestrainer nun auch einen Rückschlag gegeben. Julian Nagelsmann hat seit seinem Amtsantritt im Oktober einen Sieg in den USA (3:1), ein 2:2 gegen Mexiko und die 2:3-Heimpleite gegen die Türkei zu Buche stehen. Wunderdinge konnte der 37-Jährige also nicht vollbringen. Es wird trotz der fehlenden Zeit Geduld brauchen. Und die deutsche Fußballnation muss ein Stück weit auch das Vertrauen aufbringen, dass die Nationalmannschaft bis zum Turnier zu einer schlagkräftigen Truppe zusammenwächst.

vor Beginn Aufseiten der Gäste gibt es nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei drei Veränderungen. Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich und Florian Wirtz (alle Bank) sind nicht in der deutschen Startelf zu finden. Dafür beordert Julian Nagelsmann heute Mats Hummels, Leon Goretzka und Serge Gnabry von Beginn an auf den Platz. Kai Havertz soll erneut den Linksverteidiger geben.

vor Beginn Für Deutschland stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz - Goretzka, Gündogan, Gnabry, Brandt - L. Sané, Füllkrug.

vor Beginn Nach der Ankündigung, wie beim 2:0 in Estland auf die stärkste verfügbare Elf bauen zu wollen, tauscht Ralf Rangnick im Vergleich zum Donnerstag einen Spieler aus. Anstelle von Max Wöber (Bank) rückt Phillipp Mwene in die rot-weiß-rote Anfangsformation.

vor Beginn Gleich zu Beginn der Berichterstattung gilt unser Interesse den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst der österreichischen Mannschaftsaufstellung: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, X. Schlager, Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch.

Vor Beginn: Nach einem Sieg und einem Unentschieden gegen die USA und Mexiko musste Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann am vergangenen Wochenende die erste Niederlage an der Seitenlinie des DFB-Teams einstecken. Gegen die Türkei verlor die deutsche Mannschaft 2:3.

Vor Beginn: Um 20.45 Uhr startet die Partie im Ernst-Happel-Stadion in Österreichs Hauptstadt Wien.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen Österreich und Deutschland.