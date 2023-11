Das DFB-Team kriegt es heute mit Nachbar Österreich zu tun. Hier wird erklärt, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am heutigen Dienstag, den 21. November, im zweiten Testspiel der Länderspielpause gegen Österreich gefragt. Das Duell der beiden Nachbarländer wird um 20.45 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Die Deutschen verloren am Samstag zu Hause mit 2:3 gegen die Türkei, während Österreich zwei Tage davor 2:0 in Estland triumphierte. Das Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland hat das Team von Trainer Ralf Rangnick bereits fix in der Tasche.

© getty

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreich vs. DFB-Team im TV und Livestream?

Wie es bei Länderspielen so oft der Fall ist, wird auch das heutige Freundschaftsspiel gegen Österreich live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Dafür verantwortlich ist das ZDF. Beim öffentlich-rechtlichen Sender sind ab 20.15 Uhr die Vorberichte zum Spiel zu sehen. Dabei kümmert sich Jochen Breyer um die Moderation, während vor Anpfiff Kommentator Oliver Schmidt und Experte Per Mertesacker übernehmen. Das ZDF liefert jedoch nicht nur eine Free-TV-Übertragung, sondern auch einen Livestream, der kostenlos und bei zdf.de auffindbar ist.

In Österreich ist der ORF für die Übertragung des Nachbarduells verantwortlich, genauer gesagt ORF1. Start der Übertragung dort ist ebenfalls um 20.15 Uhr, Thomas König und Roman Mählich bilden dafür das Kommentatoren-Duo.

Wie das ZDF stellt auch der ORF einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. In Österreich lebende Fußballfans müssen diesbezüglich in der ORF-TVthek vorbeischauen.

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreich vs. DFB-Team im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX bietet zum Spiel einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Österreich und Deutschland.

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreich vs. DFB-Team im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Österreich vs. Deutschland

Österreich vs. Deutschland Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 21. November 2023

21. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Ernst-Happel-Stadion, Wien TV: ZDF, ORF1

Livestream: zdf.de, ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

Österreich vs. Deutschland: Die vergangenen fünf Duelle auf einen Blick