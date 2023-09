Erdbeben in Marokko: UEFA kündigt Schweigeminite an bei allen Länderspielen und Vereinsspielen

Die UEFA hat eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in Marokko bei allen Länder- und Vereinsspielen in ihrem Hoheitsbereich angekündigt. Die Trauerbekundungen sollen ab Sonntag bis 21. September gezeigt werden.

Die Bestimmung gilt damit unter anderem auch für das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Frankreich und den Auftakt der Gruppenphase der Champions League am 19./20. September.

"Die Gedanken des europäischen Fußballs sind in diesen schwierigen Zeiten bei den Menschen in Marokko", teilte die UEFA mit. Auch zahlreiche Nationalteams, Klubs und Fußball-Stars hatten ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Bei der Naturkatastrophe in dem nordafrikanischen Land am Samstag kamen laut Regierungsangaben mindestens 1037 Menschen ums Leben. Zudem seien mehr als 1200 Verletzte gezählt worden.