Im kommenden Jahr findet in Rumänien und Georgien die U21 EM statt. Alle Informationen zu dem Turnier und wo Ihr die Spiele der U21 EM 2023 live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im kommenden Jahr steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft die Titelverteidigung bei der EM an. Das Team von Antonio Di Salvo qualifizierte sich nämlich bereits für das Turnier im nächsten Jahr. SPOX liefert Euch alle Infos zu der U21 EM 2023.

U21 EM 2023: Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Die U21 EM 2023 findet im kommenden Jahr im Rumänien und Georgien statt. Das Eröffnungsspiel soll am 9. Juni 2023 in Rumänien ausgetragen werden. Das Finale ist für den 2. Juli 2023 in Georgien terminiert. Insgesamt 16 Teams kämpfen bei der U21 EM 2023 um den Titel. Die Mannschaften sind dabei in vier Gruppen à vier Teams aufgeteilt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die K.o.-Runde der EM. Anschließend finden in Rumänien und Georgien die Viertelfinal- und Halbfinalpartien statt und schlussendlich das Finale der U21 EM am 2. Juli 2023.

Neben den beiden Gastgebern Rumänien und Georgien qualifizierten sich bislang schon vier Teams für die U21 EM 2023. Neben Deutschland (Gruppensieger Gruppe B) sind das die U21-Teams aus Spanien (Gruppensieger Gruppe C), Portugal (Gruppensieger Gruppe D) und Belgien (Gruppensieger Gruppe I). Durch einen furiosen 4:0-Sieg gegen Ungarn sicherte sich das die DFB-Elf von Antonio Di Salvo bereits einen Spieltag vor dem Ende der Qualifikation das Ticket für die EM im kommenden Jahr. Mit 24 Punkten in der Gruppe B kann Deutschland von der Spitze nämlich nicht mehr verdrängt werden.

Bei der U21 EM 2023 in Rumänien und Georgien werden die Begegnungen an acht Spielorten ausgetragen, jeweils vier in Rumänien und vier in Georgien. Die größten Spielstätten sind dabei die Arena Națională im rumänischen Bukarest und die Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena im georgischen Tiflis.

U21 EM 2023: Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: U21 EM 2023

U21 EM 2023 Gastgeber: Rumänien und Georgien

Rumänien und Georgien Eröffnungsspiel: 09. Juni

09. Juni Finale: 02. Juli 2023

02. Juli 2023 Teams: 16

U21 EM 2023: Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

Wer die Spiele der U21 EM 2023 im kommenden Jahr live um TV und im Livestream zeigen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. In diesem Jahr zeigte jedoch ProSieben MAXX die Qualifikationsspiele der EM 2023 live im TV und im Livestream.

© getty Jonathan Burkhardt ist der beste Torschütze der DFB-Elf bei der aktuellen EM Qualifikation.

Der TV-Sender hatte sich die Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele bis 2023 gesichert. Neben der Übertragung im TV zeigt ProSieben MAXX die Spiele zudem live und in voller Länge im Livestream auf ran.de oder in der ran-App.

