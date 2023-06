Der vorläufige Kader der U21-Nationalmannschaft für die EM steht. Am 21. Juni beginnt die Endrunde in Rumänien und Georgien. Wir präsentieren Euch den Spielplan: Wann spielt das DFB-Team?

Die Vorbereitungen des DFB-Teams auf die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien laufen. Am 21. Juni beginnt das Turnier am östlichen Rand Europas.

Als Titelverteidiger geht die deutsche Mannschaft als Mitfavorit an den Start. Mit Spannung wird das erste große Turnier von Trainer Antonio Di Salvo erwartet, der nach dem EM-Triumph 2021 Stefan Kuntz als Chefcoach ablöste.

Kann die Auswahl den Erfolg von vor zwei Jahren wiederholen? SPOX zeigt Euch den Spielplan das DFB-Teams bei der U21-EM.

Spielplan bei der U21 EM: Wann spielt das DFB-Team?

Wie üblich stehen die Termine für das Turnier bereits fest. Klar sind aber bisher nur die genauen Paarungen für die Gruppenphase, in der das DFB-Team drei Spiele absolviert.

Das DFB-Team bei der U21 EM: Spielplan der Gruppenphase

Eine scheinbar machbare Gruppe hat die U21-Nationalmannschaft für die EM in Rumänien und Georgien erwischt.

Am Donnerstag, den 22. Juni, beginnt das Turnier für die DFB-Elf in der Gruppe C mit der Partie gegen Israel. Die weiteren Duelle sind am 25. Juni gegen Tschechien sowie am 28. Juni gegen England. Alle drei Spiele finden jeweils um 18 Uhr statt.

Datum Zeit Gegner Ort 22. Juni 18 Uhr Israel Kutaissi (Georgien) 25. Juni 18 Uhr Tschechien Batumi (Georgien) 28. Juni 18 Uhr England Batumi (Georgien)

Der Gruppensieger sowie der Tabellenzweite rücken ins Viertelfinale vor.

© getty Mission Titelverteidigung: Die U21-Nationalmannschaft möchte den EM-Triumph von 2021 wiederholen.

Das DFB-Team bei der U21 EM: Spielplan der K.o.-Runde

Das Turnier wird nach der Gruppenphase mit dem Viertelfinale fortgesetzt. Dabei kommt es natürlich darauf an, ob Deutschland es überhaupt unter die ersten zwei Plätze in der Gruppe C schafft. Falls das gelingt, bestimmt die Position in der Gruppe das nächste Duell.

Das DFB-Team bei der U21 EM: Spielplan im Viertelfinale

Wird das DFB-Team Erster in der Gruppe C, spielt es am Sonntag, den 2. Juli, um 18 Uhr im georgischen Kutaissi das erste Viertelfinale gegen den Zweiten der Gruppe A. Der Gegner wäre also entweder Gastgeber Georgien, die Niederlande, Portugal oder Belgien.

Wird das DFB-Team Zweiter in der Gruppe C, spielt es am Samstag, den 1. Juli, um 18 Uhr im georgischen Tiflis das dritte Viertelfinale gegen den Ersten der Gruppe A. Der Gegner wäre also entweder Gastgeber Georgien, die Niederlande, Portugal oder Belgien.

© getty Baldiges Wiedersehen? Schon im Viertelfinale könnte es mit Deutschland gegen Portugal zur Neuauflage des EM-Finals 2021 kommen.

Das DFB-Team bei der U21 EM: Spielplan im Halbfinale

Auch für einen möglichen Halbfinaltermin ist das Abschneiden in der Gruppe entscheidend.

Gewinnt das DFB-Team als Erster der Gruppe C das Viertelfinale, spielt es am Mittwoch, den 5. Juli, um 18 Uhr im georgischen Batumi das zweite Halbfinale.

Gewinnt das DFB-Team als Zweiter der Gruppe C das Viertelfinale, spielt es am Mittwoch, den 5. Juli, um 21 Uhr im rumänischen Bukarest das erste Halbfinale.

Das DFB-Team bei der U21 EM: Spielplan im Finale

Im Finale laufen dann alle Stränge des Spielplans zusammen. Bei einem Finaleinzug des deutschen Teams geht es am Samstag, den 8. Juli, im georgischen Batumi um 18 Uhr rund. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht.

Das DFB-Team bei der U21 EM: Der vorläufige EM-Kader