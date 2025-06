"Jetzt haben wir eine Serie" - Nach dem historischen Abend von Shai Gilgeous-Alexander in den NBA Finals ist klar: Diese Thunder haben immer eine Antwort

Angeführt vom überragenden MVP rücken die Thunder die Verhältnisse in den Finals wieder zurecht. Die Erkenntnisse zu Spiel zwei in OKC.

Die denkwürdige Niederlage zum Auftakt schütteln die Oklahoma City Thunder in den NBA Finals schnell wieder aus den Klamotten und holen sich gegen die Indiana Pacers Game 2 in beeindruckender Manier. Shai Gilgeous-Alexander darf endgültig mit den ganz Großen in einem Atemzug genannt werden – und übertrifft sie sogar noch!