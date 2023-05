In Rumänien und Georgien wird in diesem Sommer die U21-Europameisterschaft ausgetragen. Mit dabei ist auch Titelverteidiger Deutschland. SPOX liefert Euch die Infos zum Spielplan, der Gruppe, den Gegnern und zu den Terminen der deutschen Auswahl.

Die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien rückt von Tag zu Tag näher. Der Tag, an dem das Turnier offiziell eröffnet wird, ist der 21. Juni 2023. Die deutsche Nationalmannschaft ist, neben 15 anderen Nationen, ebenfalls für das Großereignis qualifiziert. Als amtierender Europameister hat man große Erwartungen.

Deutschland bei der U21 EM 2023: Spielplan, Gruppe, Gegner, Termine

Das DFB-Team, das seit 2021 von Antonio Di Salvo trainiert wird und bei der Auslosung im ersten Topf war, wurde der Gruppe C zugelost. In dieser bekommt es Deutschland mit England, Tschechien und Israel zu tun.

Ins Geschehen steigt das DFB-Team am 22. Juni ein, am Tag nach der offiziellen Eröffnung also. Zum Auftakt geht es gegen die israelische Auswahl, die die Deutschen bereits aus der Qualifikation für die EM gut kennen. Die beiden Nationen lieferten sich in beiden Quali-Spielen jeweils ein Duell auf Augenhöhe, wobei in beiden Fällen Deutschland als Sieger vom Platz trat - man gewann 3:2 und 1:0. Das EM-Spiel gegen Israel findet im Ramas-Schengelia-Stadion in Kutaissi, Georgien, statt.

Auch die anderen beiden Vorrundenspiele der Deutschen steigen in Georgien, allerdings nicht mehr in Kutaissi, sondern im Batumi-Stadion in der gleichnamigen Hafenstadt Batumi. Gegen Tschechien geht es am 25. Juni zur Sache, der Abschluss gegen England ist für den 28. Juni geplant. Alle drei Gruppenspiele werden um 18 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Die K.o.-Phase geht am 1. Juli los. Das Finale um den Titel des Europameisters soll am 8. Juli in Batumi über die Bühne gehen.

Deutschland bei der U21 EM 2023: Spielplan, Termine

Datum Begegnung Stadion Anstoß (MEZ) Do., 22. Juni Deutschland vs. Israel Ramas-Schengelia-Stadion, Kutaissi 18.00 Uhr So., 25. Juni Tschechien vs. Deutschland Batumi-Stadion, Batumi 18.00 Uhr Mi., 28. Juni England vs. Deutschland Batumi-Stadion, Batumi 18.00 Uhr

Deutschland bei der U21 EM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Wo wird die U21-EM 2023 übertragen? Die Antwort darauf hat die Sendergruppe ProSiebenSat.1., die auch während der Qualifikationsphase die Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft übertrug.

Sat.1 kümmert sich bei der EM um die Spiele des DFB-Teams, zeigt sie also im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei ran.de. Für die restlichen Spiele ist ProSieben Maxx zuständig.

Deutschland bei der U21 EM 2023: Alle vier Gruppen im Überblick

Gruppe A Portugal Niederlande Belgien Georgien

Gruppe B Spanien Rumänien Kroatien Ukraine

Gruppe C Deutschland England Tschechien Israel