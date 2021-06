U21-EM, Finale - Deutschland gegen Portugal 1:0: Lukas Nmecha schießt das DFB-Team zum EM-Titel

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich den Titel bei der Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn gesichert. Im Finale von Ljubljana bezwang das Team von Trainer Stefan Kuntz Portugal mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Lukas Nmecha kurz nach der Pause (49.).

Nach 2009 und 2017 war es der dritte EM-Titel für die deutsche U21-Nationalmannschaft, die vor dem Turnier nicht zu den Favoriten gezählt hatte. "Es wurde nur über Transferwerte geredet. Wir wollten allen beweisen, dass das nicht wichtig ist und haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass man eine Einheit ist", erklärte Abwehrspieler David Raum nach dem Spiel gegenüber ProSieben.

"Wir haben uns gefragt, was wir brauchen. Ein Löwenherz, Adleraugen - und ich habe ihnen auch gesagt, dass sie eine Hyänenbande sein müssen. Die kann keiner leiden, aber die bekommt zum Schluss immer das, was sie will. Am Schluss hat mich das sehr daran erinnert", erzählte Trainer Stefan Kuntz von einer Ansprache im Vorfeld des Halbfinalsieges gegen die Niederlande.

Er verspüre nun auch Wehmut: "Der Zusammenhalt war sehr beeindruckend. Das ist halt als Nationaltrainer einer U-Mannschaft so. Aber ich weiß, dass Bande bestehen bleiben. Da war auch mit den Mannschaften von 2017 und und 2019 so."

Hier gibt es alle Stimmen und Reaktionen.

Netzreaktionen zum U21-Triumph: "Kein Dorschkommen für Portugal" © SPOX 1/17 Deutschland hat das Finale der U21-EM gegen Portugal mit 1:0 gewonnen. Im Netz wurde dabei vor allem die Vorstellung von Niklas Dorsch gefeiert. Die besten Netzreaktionen. © Twitter 2/17 © Twitter 3/17 © Twitter 4/17 Ilkay Gündogan (Nationalspieler) © Twitter 5/17 © Twitter 6/17 Thomas Nowag (Journalist SID) © Twitter 7/17 © Twitter 8/17 © Twitter 9/17 © Twitter 10/17 © Twitter 11/17 Matze Knop (Kabarettist) © Twitter 12/17 © Twitter 13/17 Bastien Schweinsteiger (früherer Profifußballer) © Twitter 14/17 Bernd Schmelzer (Journalist ARD) © Twitter 15/17 Stefan Döring (Journalist RedaktionsNetzwerk Deutschland) © Twitter 16/17 © Twitter 17/17

Deutschland vs. Portugal: Die Analyse

Kuntz vertraute im Endspiel auf die gleiche Startelf wie beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen die Niederlande. So hatte das DFB-Team wieder eine Asymmetrie im Spielaufbau: Baku rückte auf rechts sehr hoch, Maier ließ sich dafür in den Halbraum fallen, Wirtz war dagegen öfter im Zentrum auffindbar.

Auch gegen den Ball agierte Wirtz beim hohen Anlaufen des DFB-Teams neben Nmecha und Berisha. Deutschland fiel dann in ein 4-3-3, damit man im Mittelfeldzentrum eine klare Zuordnung gegen die Raute der Portugiesen hatte.

Die Anfangsphase gehörte Portugal, die zu Chancen über Diogo Dalot und Tiago Tomas kamen, ehe die DFB-Junioren in Folge eines abgefälschten Wirtz-Schusses an die Latte besser in die Partie fanden. Diogo Costa parierte in der Folge zweimal stark gegen Nmecha und Maier.

Besser machte es Nmecha kurz nach der Pause. Baku steckte wunderschön durch und der Stürmer legte die Kugel am Keeper vorbei und schob ein. In der Folge agierte die Seleccion offensiver und dem deutschen Team boten sich Kontermöglichkeiten. Die besten Gelegenheiten vergab dabei der eingewechselte Adeyemi.

Mit enormen Einsatz und großer Leidenschaft stemmte sich das DFB-Team in der Schlussphase gegen die Angriffe der Portugiesen und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

U21 EM Finale: Die Noten und Einzelkritiken der deutschen Spieler © getty 1/17 Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Europameistertitel geholt. Im Finale gegen Portugal (1:0) überzeugte vor allem das Mittelfeld um Niklas Dorsch, das entscheidende Tor erzielte Lukas Nmecha. Die Noten. © getty 2/17 FINN DAHMEN | Tor | Note: 3 | Bekam im gesamten Spiel nur einen Schuss auf sein Tor und reagierte souverän. Zeigte sich auch im Spiel mit Ball gewohnt sicher, nur bei Portugals Riesenchance ließ er sich von Vitinha austanzen (45.). © getty 3/17 RIDLE BAKU | Rechtsverteidiger | Note: 1,5 | Beinahe jede gefährliche deutsche Offensivaktion lief über seine Seite. Baku brachte zahlreiche gefährliche Flanken in den Strafraum und bereitete Nmechas Siegtreffer überragend vor (49.). © getty 4/17 AMOS PIEPER | Innenverteidiger | Note: 2,5 | Nach anfänglichen Wacklern meldete er Portugals Stürmer zunehmend ab und sorgte für Ruhe in der deutschen Abwehr. Gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und sammelte die meisten Ballaktionen (78). © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK | Innenverteidiger | Note: 2,5 | Verschätzte sich in der Anfangsphase mehrmals im Zweikampf, zeigte sich danach aber überwiegend sicher. Er brachte 86 Prozent seiner Bälle an den Mann und meldete später auch Milan-Stürmer Leao ab. © getty 6/17 DAVID RAUM | Linksverteidiger | Note: 3 | Auch er stand in der Anfangsphase unter großem Druck gegen die schnellen portugiesischen Außenspieler, nach und nach wurde er aber in der Offensive auffälliger. Seine Flanken waren zu ungenau. © getty 7/17 ARNE MAIER | Zentrales Mittelfeld | Note: 2 | Er ging neben dem überragenden Dorsch fast etwas unter, aber auch er schaltete sich immer wieder in der Offensive ein. Sein starker Fernschuss aus 25 Metern wäre fast im Winkel eingeschlagen (29.). © getty 8/17 NIKLAS DORSCH | Zentrales Mittelfeld | Note: 1 | Dominator im Mittelfeld und Mann des Spiels. Er war überall auf dem Feld zu finden, trieb sein Team verbal an und warf sich in jeden Zweikampf. Lieferte eine überragende Passquote von 97 Prozent. © getty 9/17 FLORIAN WIRTZ | Rechtsaußen | Note: 2,5 | Von Beginn an war er der Aktivste in der Offensive und sorgte mit seinem Lattentreffer fast für die frühe Führung (15.). Mit zunehmender Spieldauer ging ihm jedoch die Kraft aus. © getty 10/17 SALIH ÖZCAN | Offensives Mittelfeld | Note: 2,5 | Strahlte im gesamten Spiel viel Ruhe aus, war aber vor allem offensiv eher unauffällig. War nur 46-mal am Ball, spielte aber drei Schlüsselpässe in die Spitze und setzte so seine Vordermänner ein. © getty 11/17 MERGIM BERISHA | Linksaußen | Note: 3,5 | Selten zu sehen, aber defensiv engagiert. Verteidigte teilweise sogar an der eigenen Grundlinie mit. Er wurde oft gesucht, aber konnte sein wuchtiges Spiel nie richtig entfalten. Nach 67 Minuten ausgewechselt. © getty 12/17 LUKAS NMECHA | Mittelstürmer | Note: 2 | Der Schütze des entscheidenden Treffers. Nmecha war in der ersten Hälfte nur neunmal am Ball, führt sein Team jedoch mit seiner ersten Aktion in Halbzeit zwei zum Sieg. Blieb bis zur Auswechslung gefährlich. © getty 13/17 KARIM ADEYEMI (ab 67. Minute) | Rechtsaußen | Note: 2,5 | Kam für den ausgepowerten Wirtz und hatte prompt zwei riesige Möglichkeiten auf die Entscheidung, seine Schüsse waren aber zu unplatziert (72./80.). © getty 14/17 JONATHAN BURKARDT (ab 67. Minute) | Linksaußen | Note: 3,5 | Wurde für den unauffälligen Berisha eingewechselt, um die Portugiesen im Umschaltspiel unter Druck zu bringen. Sein Abend blieb ohne größeres Highlight. © getty 15/17 VITALY JANELT (ab 84. Minute) | Zentrales Mittelfeld | Keine Bewertung | Auch er bekam seine Chance und ersetzte den erschöpften Dorsch im Zentrum. Leistete sich keine Fehler und half, den Sieg nach Hause zu bringen. © getty 16/17 ISMAIL JAKOBS (ab 84. Minute) | Linksaußen | Keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss für Nmecha, um die linke Abwehrseite zu sichern. Er wurde nicht auffällig. © IMAGO / Aleksandar Djorovic 17/17 ANTON STACH (ab 90. Minute) | Offensives Mittelfeld | Keine Bewertung | Er wurde kurz vor Schluss für Özcan gebracht, um Zeit von der Uhr zu bringen.

Deutschland vs. Portugal: Die Aufstellungen

Deutschland U21: Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch (85. Jakobs), Özcan (90.+2 Stach) - Wirtz (68. Adeyemi), Nmecha (85. Janelt), Berisha (68. Burkardt)

Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch (85. Jakobs), Özcan (90.+2 Stach) - Wirtz (68. Adeyemi), Nmecha (85. Janelt), Berisha (68. Burkardt) Portugal U21: Costa - Dalot, Queiros, Leite, Conte - Vitinha (59. Jota), Florentino (83. Gedson Fernandes), Braganca - Vieira - Mota (46. Rafael Leao), Tomas (59. Conceicao)

Deutschland vs. Portugal: Die Daten zum Spiel

Tor: 1:0 Nmecha (49.)

Mit vier Turniertreffern wurde Lukas Nmecha Torschützenkönig.

Für Kuntz ist es der zweite EM-Titel mit der deutschen U21. Schon 2017 führte er die DFB-Junioren zum Turniersieg.

Der Star des Spiels: Niklas Dorsch (Deutschland)

Amtliches Bewerbungsschreiben in Richtung der Bundesliga-Klubs, die angeblich an ihm interessiert sind. Organisierte die Dreierreihe im Zentrum, war gegen den Ball unglaublich aggressiv und hatte starke Balleroberungen. Zudem sicherer Ballverteiler, beispielsweise bei seinem öffnenden Pass auf Baku vor dem 1:0.

Der Flop des Spiels: Dany Mota (Portugal)

Der beste Torschütze der Portugiesen war zwar viel unterwegs, jedoch von den deutschen Innenverteidigern Schlotterbeck und Pieper abgemeldet. Hatte insgesamt nur 16 Ballkontakte und gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Mota musste folgerichtig in der Halbzeit für Rafael Leao weichen.

Der Schiedsrichter: Giorgi Kruashvili (Georgien)

Der Georgier ließ viel laufen, ahndete aber konsequent die härtere Einsteigen oder taktische Fouls mit Gelb.