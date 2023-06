DFB-Team: Hansi Flick fordert und lobt - Robert Lewandowski macht Mut

Bernd Neuendorf huschte wortlos durch die Katakomben des polnischen Nationalstadions, der offensichtlich komplett bediente Rudi Völler wollte ebenfalls nichts sagen. Den nächsten Rückschlag mussten der DFB-Präsident und sein Direktor erst einmal verarbeiten. Nach dem 0:1 (0:1) in Warschau gegen Polen schrillen die Alarmsirenen ein Jahr vor der Heim-EM bei der deutschen Nationalmannschaft immer lauter.

Hier geht's zu den Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

Die DFB-Auswahl benötigt nun dringend einen Heimsieg zum Saison-Abschluss am Dienstag (20.45 Uhr) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. "Wir brauchen Ergebnisse. Ein Sieg würde Vertrauen geben und ein wenig Ruhe reinbringen", sagte Bundestrainer Hansi Flick und forderte: "Wir müssen fighten und gewinnen, das ist unser Auftrag."

In diesem Länderspiel-Jahr gab es in zehn Begegnungen lediglich drei Siege gegen den Oman, Costa Rica und Peru. Sorgen macht sich Flick mit Blick auf die Heim-EM weiterhin nicht. "Wir haben ausreichend Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Ich bin sicher, dass sie eine sehr, sehr gute EURO spielen kann", sagte der 58-Jährige.

Aber wie? In Warschau wurden in der zweiten Halbzeit trotz drückender Überlegenheit viele Chancen vergeben. "Vielleicht fehlt uns da auch das Quäntchen Glück", klagte Flick. Robin Gosens meinte mit Blick auf die ausbleibenden Erfolgserlebnisse: "Die Lage ist todernst." Die Mannschaft habe "unfassbar gute Jungs", ergänzte der Italien-Legionär, "wir trainieren unfassbar gut, da ist Feuer drin und super Stimmung - nur: wir kriegen die Resultate nicht."

Nächster Versuch: gegen Kolumbien. Am Samstag (14.30 Uhr) reist Flick mit seiner Mannschaft zurück nach Frankfurt/Main, wo tags darauf die Vorbereitung auf das Spiel startet. Flick wollte Polen "erst einmal sacken lassen und analysieren. Ich bin aber guter Dinge, dass wir eine Mannschaft hinstellen, die gegen Kolumbien einen Dreier holt", sagte er und verriet schon mal einen Spieler der Startelf: "Klar ist, dass Ilkay Gündogan spielt."

© getty

Hansi Flick verteidigt Wirtz und lobt Thiaw

Flick lobte außerdem Top-Talent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen nach dessen schwacher Leistung. "Er braucht eine gewisse Zeit zur Anpassung. Es ist eine andere Mannschaft", sagte der Bundestrainer.

Wirtz spielte nach seiner langen Verletzungspause eine starke Rückrunde im Verein. Nun habe er "vielleicht eine kleine Schwächephase", mutmaßte Flick: "Wenn er im Sommer durchschnaufen kann und eine gute Vorbereitung hat, wird er auf dem Niveau sein, auf dem wir ihn uns alle wünschen."

Ein Lob zollte Flick Debütant Malick Thiaw, der in der Zentrale der Dreierkette eine gute Leistung ablieferte. "Er hat sehr solide und sehr reif gespielt. Er war ein Highlight", sagte er.

Robert Lewandowski macht DFB-Team Mut

Robert Lewandowski hat derNationalmannschaft auf dem steinigen Weg zur EURO im eigenen Land derweil Mut gemacht. "Deutschland hat noch Zeit bis zur EM, man muss geduldig bleiben", sagte der polnische Kapitän.

"Sie werden langsam besser spielen", ergänzte der 34-Jährige: "Gegen uns war es nicht so leicht. Sie hatten die Chancen, aber das Glück war auf unserer Seite. Es ist noch ein Jahr, das ist im Fußball so viel Zeit. Wenn die Spieler mehr Erfahrung bekommen, auch im Verein, wird es einfacher. Man kann positiv nach vorne schauen."

Bundestrainer Hansi Flick, der Lewandowski bei Bayern München in der Triple-Saison 2020 gecoacht hatte, habe es aktuell nicht leicht, meinte der Ausnahmestürmer. "Was ich bei Deutschland sehe: Auch da sind viele junge, neue Spieler. Da braucht man ein bisschen Zeit. Und wenn du drei Spiele spielst, hast du keine Zeit für Training, für die taktischen Sachen, das ist nicht so leicht."

Gegen Deutschland zu spielen sei "immer" schwierig gewesen, "und das wird es immer sein", betonte der Profi des FC Barcelona: "Deutschland hat Qualität, aber sie müssen die beste Lösung finden, wie sie als Mannschaft spielen wollen."