DFB-Noten: Flick experimentiert zu viel - ein Newcomer überrascht alle

Das DFB-Team verliert sein Testspiel in Polen mit 0:1 und Hansi Flick muss sich erneut Fragen gefallen lassen. Der Bundestrainer experimentiert abermals und muss dabei zusehen, wie seine Nationalmannschaft keinen Rhythmus findet. Die Gewinner und Verlierer der Niederlage und die Noten der DFB-Profis.

Schon wieder ein Misserfolg, schon wieder eine dürftige Leistung. Deutschland geht in Polen baden und Flick fehlen die Antworten. SPOX liefert die Einzelkritiken. Hier geht's zur Analyse des Spiels - und hier zu den Noten des DFB-Teams im letzten Spiel gegen die Ukraine.

© imago images Gewinner: Polnische Standards Polen machte, was man gegen Deutschland eben machen muss: Hinten tief und kompakt verteidigen und vorne ein Tor erzielen. Ein Standard war es, der das DFB-Team in Rückstand brachte. Ohnehin waren es vor allem Standardsituationen, in denen die polnische Nationalmannschaft gefährlich wurde. Fast jeder ruhende Ball führte zu einer Chance oder einer Situation, in der das 2:0 hätte fallen können. Aus dem Spiel ging zwar wenig, doch die Standards waren stark.

© imago images Gewinner: Malick Thiaw Unter vielen schwachen Einzelleistungen wusste Malick Thiaw durchaus zu glänzen. Der Innenverteidiger war häufig zur Stelle, wenn seine Mitspieler den Ball herschenkten. Mit Tempo, Zweikampfstärke und gutem Stellungsspiel wusste er zu überzeugen. Auch im Aufbauspiel zeigte sich der Profi der AC Milan mutig. Ein sehr starker Auftritt.

© imago images Verlierer: Hansi Flick Der Bundestrainer hat dazu aufgerufen, ihn zu kritisieren und nicht die Spieler. Gegen Polen lieferte er abermals Angriffsfläche dafür. Auf dem Platz standen DFB-Kicker, die als begnadete Fußballer gelten. Vor allem im Zentrum hatte Flick mit Musiala, Havertz, Wirtz oder auch Kimmich technisch starke Spieler aufgeboten. Letztendlich ging es aber träge und vorhersehbar über die Außen. Kaum Ideen, Spieler in Positionen, die ihnen nicht liegen und fehlende Ideen - ein weiterer Auftritt ohne große Inspiration. Flick schafft es bisher nicht, seinem Kader einen angemessenen taktischen Rahmen zu bieten. Stattdessen experimentiert er von Spiel zu Spiel und sein Team findet keinen Rhythmus.

© imago images Verlierer: Die Außenverteidiger Jonas Hofmann und Benjamin Henrichs haben kein gutes Spiel gemacht. Auch die Leistung von Robin Gosens verpuffte. Es ist leicht, die Spieler dafür verantwortlich zu machen und sie selbst wissen wohl am besten, dass sie es deutlich besser können. Doch in diesem System ist auch die Frage angebracht, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Immer wieder bekamen sie den Ball auf den Außenbahnen und stellten dann fest: Eine hohe Flanke ergibt jetzt keinen Sinn. Ein Sinnbild der Ideenlosigkeit dieser Mannschaft und des Trainerteams.

© imago images Polen vs. Deutschland: Die Aufstellungen Deutschland vs. Polen - 0:1 Tore 0:1 Kiwior (31.) Aufstellung Deutschland ter Stegen - Kehrer, Thiaw (87. Wolf), Rüdiger - Hofmann (46. Gosens), Can, Kimmich (80. Goretzka), Henrichs (68. Sané) - Wirtz (80. Brandt), Musiala (68. Füllkrug) - Havertz Aufstellung Polen Szczesny - Bereszynski (72. Frankowski), Bednarek, Kedziora, Kiwior - Blaszczykowski (17. Skóraś), Zielinski (65. Slisz), D. Szymanski (77. Bielik), Kaminski - S. Szymanski (46. Linetty), Lewandowski (46. Milik) Gelbe Karten Thiaw (61.) / Szymański (35.)

© imago images DFB-Team: Torhüter Marc-André ter Stegen: Hatte beim 0:1 keinen guten Stand und sah deshalb nicht gut aus. Wurde darüber hinaus kaum gefordert. Note: 4.

© getty DFB-Team: Abwehr Thilo Kehrer: Sah beim 0:1 nicht gut aus, weil er Kiwior aus den Augen verlor. Danach mit zwei weiteren schlimmen Fehlern - diesmal im Passspiel. Fing sich wieder, ohne dem Spiel aber auch nur annähernd etwas Positives zu geben. Note: 5. Malick Thiaw: Lief "Kuba", der zunächst frei durch war, ab und verhinderte so einen frühen Rückstand (13.). Auch im weiteren Verlauf in einer wackligen Defensive der stabilste Verteidiger. Reparierte mehrfach die Fehler seiner Kollegen. Auch im Spielaufbau sehr stark - beispielsweise als er eine gute Chance im zweiten Durchgang einleitete (50.). Erzielte sogar fast den Ausgleich (78.). Note: 2. Antonio Rüdiger: Wechselhafte Leistung. Defensiv durchaus anfällig, im Spielaufbau mit dem einen oder anderen starken langen Ball auf Havertz und Co. Ansonsten blieb er aber unter seinen Möglichkeiten. Note: 3,5.

© imago images DFB-Team: Mittelfeld Jonas Hofmann: In der Anfangsphase zwar aktiv und mit einigen guten Tiefenläufen. Allerdings unglücklich mit dem Ball am Fuß. So gut wie keine Aktion gelang. Musste schon zur Pause runter. Note: 4,5. Joshua Kimmich: Die Verantwortung der Spieleröffnung lag abermals ausschließlich bei ihm. Ohne entsprechende Läufe der Offensivspieler konnte auch er kaum Gefahr erzeugen. Versuchte es in der 48. Minute selbst und traf die Latte. Schlimmer Fehlpass in der 60. Minute, den Thiaw reparierte. Note: 3,5. Emre Can: Stabilisierte das Mittelfeld etwas und hatte auch mit dem Ball hin und wieder eine Idee. Insgesamt ein unauffälliger Auftritt, machte aber genau das, was man von ihm erwartet. Note: 3. Benjamin Henrichs: Sehr bemüht, aber ohne zündende Idee. Traf im letzten Drittel zu oft die falsche Entscheidung. Auf der rechten Seite noch wirkungsloser. Note: 4,5.

© imago images DFB-Team: Angriff Florian Wirtz: Auf dem rechten Flügel etwas verloren, das Zusammenspiel mit Hofmann klappte nicht so wirklich. Auch die Anbindung zu Havertz fehlte. Im zweiten Durchgang etwas besser im Spiel, aber auch da ohne die ganz großen Highlights. Note: 4. Jamal Musiala: Vor allem links sehr aktiv, um Henrichs zu unterstützen. Hatte einige gute Aktionen, blieb aber weitestgehend glücklos. Dribbelte sich immer wieder fest, hatte jedoch auch kaum andere Optionen. Note: 3,5. Kai Havertz: Wurde auf der Neun kaum bedient. Lediglich ein gefährlicher Abschluss aus spitzem Winkel im ersten Durchgang. Im zweiten etwas besser drin, aber auch da meist ohne Punch. Note: 4.