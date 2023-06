Am heutigen Abend duelliert sich Deutschland in einem Testspiel mit Polen. Das komplette Länderspiel des DFB-Teams verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Deutschland vs. Polen - Anpfiff: 20.45 Uhr Tore / Aufstellung Deutschland Aufstellung Polen Gelbe Karten /

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Polen: Länderspiel des DFB-Teams heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Formtief der deutschen Nationalmannschaft hält weiterhin an. Nach dem durchwachsenen Auftritt des DFB-Team gegen die Ukraine am vergangenen Montag wird die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick lauter. Findet Deutschland heute im Testspiel gegen Polen wieder in die Erfolgsspur zurück?

Vor Beginn: Das Testspiel startet am heutigen Abend um 20.45 Uhr im Nationalstadion in Warschau.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Polen.

© getty Das DFB-Team legte zuletzt wenig überzeugende Auftritte hin.

Deutschland vs. Polen: Länderspiel des DFB-Teams heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Can, Kimmich, Kehrer - Musiala - Füllkrug, Havertz

ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Can, Kimmich, Kehrer - Musiala - Füllkrug, Havertz Polen: Szczesny - Bereszynski, Wieteska, Bednarek, Kiwior - Frankowski, Linetty, Zielinski, Kaminski - Swiderski, Lewandowski

Deutschland vs. Polen: Länderspiel des DFB-Teams heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Polen überträgt heute die ARD live und in voller Länge im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Für die ARD ist am Abend Tom Bartels als Kommentator im Einsatz.

Die ARD zeigt das Testspiel zwischen Deutschland und Polen am heutigen Tag zudem im kostenlosen Livestream. Den Livestream der ARD seht Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Die kommenden Duelle des DFB-Teams im Überblick

Datum Heim Auswärts Spielort Anpfiff 16. Juni Polen Deutschland Nationalstadion, Warschau 20.45 Uhr 20. Juni Deutschland Kolumbien Veltins-Arena, Gelsenkirchen 20.45 Uhr