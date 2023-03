U21 - Rumänien vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist heute gegen Rumänien für das nächste Testspiel im Einsatz. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erst am vergangenen Freitag war der amtierende Europameister Deutschland im Rahmen eines Testspiels gegen Japan, das mit einem 2:2-Unentschieden endete, im Einsatz. Am heutigen Dienstag, den 28. März, bestreitet das Team von Bundestrainer Toni di Salvo gegen Rumänien schon die nächste Partie - die letzte vor der U21-EM, die vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien vonstatten geht.

Die Partie gegen den EM-Gastgeber steigt um 18 Uhr im Stadion Municipal (Sibiu).

U21 - Rumänien vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zum Testspiel gegen Japan am vergangenen Wochenende hat sich in Sachen Übertragung nichts geändert. ProSieben Maxx ist auch beim heutigen Duell gegen Rumänien der richtige Ansprechpartner, was die Übertragung betrifft.

© getty Am Freitag spielte die deutsche U21-Auswahl gegen Japan unentschieden.

Wer von der Vorberichterstattung nichts verpassen will, muss spätestens um 17.30 Uhr einschalten. Dann meldet sich das übliche Duo, bestehend aus Moderator Christian Düren und Experte René Adler. Fürs Spiel selbst werden dann die Kommentatoren Matthias Stach und Max Zielke eingesetzt.

Parallel zur Übertragung im TV lässt sich das Testspiel auch im kostenlosen Livestream bei ran.de schauen.

U21 - Rumänien vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Auch SPOX bietet heute wieder einmal eine Möglichkeit an, das U21-Testspiel live zu verfolgen. In Form eines Livetickers beschreiben wir Euch das Geschehen auf dem Rasen detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des U21-Testspiels zwischen Rumänien und Deutschland.

U21 - Rumänien vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: U21 Rumänien vs. U21 Deutschland

U21 Rumänien vs. U21 Deutschland Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 28. März 2023

28. März 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Municipal, Sibiu

Municipal, Sibiu TV: ProSieben Maxx

Livestream: ProSieben Maxx, ran.de

Liveticker: SPOX

U21: Der deutsche Kader für das Testspiel