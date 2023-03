Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in einem Testspiel auf Japan. SPOX tickert die Partie live mit.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) ist das DFB-Team heute gegen Japan zum vorletzten Mal in einem Testspiel gefragt. Wie schlägt sich der amtierende Europameister? Das erfahrt Ihr hier.

U21 - Deutschland vs. Japan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bundestrainer Antonio Di Salvo muss heute gleich auf mehrere Profis verzichten, die den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft haben, darunter Mergim Berisha, Felix Nmecha und Malik Thiaw. Dafür springen andere Spieler ein: "Alle Spieler haben die Chance, sich zu zeigen. Alle haben die Möglichkeit, bei der Europameisterschaft dabei zu sein", sagte Di Salvo am Donnerstag vor dem Abschlusstraining auf dem DFB-Campus.

Vor Beginn: Um 18.15 Uhr geht das Duell in der PSD-Bank-Arena (Frankfurt) los. Es ist das vorletzte Testspiel vor der EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli). Am Dienstag ist das DFB-Team gegen EM-Gastgeber Rumänien in Sibiu (Rumänien) dann zum letzten Mal im Einsatz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die U21-Partie zwischen Deutschland und Japan.

U21 - Deutschland vs. Japan heute im TV und Livestream

Das Spiel ist heute live und in voller Länge beim TV-Sender ProSieben Maxx zu sehen. Dort geht die Übertragung um 17.45 Uhr los. Zur selben Uhrzeit meldet sich folgendes Trio und begleitet Euch durch die 90 Minuten.

Moderation: Christian Düren

Christian Düren Kommentar: Matthias Stach

Matthias Stach Experte: René Adler

Außerdem wird das Testspiel auch im kostenlosen Livestream bei ran.de angeboten.

U21: Der deutsche Kader für die beiden Testspiele