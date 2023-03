DFB-Team: Presskonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick, Rudi Völler und Antonio di Salvo heute im LIVETICKER

Die DFB-Elf trifft sich erstmals in diesem Jahr zu den Länderspielen gegen Peru und Belgien. Zum Auftakt der Länderspielpause stellen sich Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und U21-Trainer Antonio di Silva den Fragen der Presse.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Klickt Hier für den Refresh der Seite!

DFB-Team: Pressekonferenz mit Flick, Völler und di Salvo im LIVETICKER

Vor Beginn: Zudem wird sicherlich auch Rudi Völler Auskunft über den aktuellen Stand der EM-Vorbereitung und generell zum Neustart rund ums DFB-Team nach der WM-Enttäuschung von Katar geben.

Vor Beginn: Wie sieht der Bundestrainer die anstehenden Aufgaben, was will er vor allem von den neuen Gesichtern sehen und wie steht es generell ums Personal? Sind alle fit? Diesen Fragen wird sich Flick in Frankfurt stellen.

Vor Beginn: Willkommen zur ersten DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und U21-Trainer Antonio di Silva zur aktuellen Länderspielpause im Liveticker.

{component]

DFB-Team: Pressekonferenz mit Flick, Völler und di Salvo im LIVESTREAM

Die Pressekonferenz mit Hansi Flick, Rudi Völler und Antonio di Silva könnt Ihr auch im Livestream verfolgen. Los geht es um 11 Uhr bei DFB-TV.

Hier geht es zum Livestream der PK.

DFB-Team: Die nächsten Spiele