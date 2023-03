DFB: Marc-André ter Stegen will Manuel Neuer als Nummer 1 verdrängen

Am Sonntagabend (21.00 Uhr) empfängt Marc-André ter Stegen mit dem FC Barcelona Rivale Real Madrid zum Clasico. Danach reist der 30-Jährige zur deutschen Nationalmannschaft - mit dem Anspruch, dauerhaft die Nummer 1 zu werden, wie er der Bild am Sonntag erklärte.

In einem von gleich vier Clasicos innerhalb von nur drei Monaten kann sich Barça in La Ligas Titelkampf am Sonntag von den "Königlichen" deutlich absetzen oder anders herum der Rivale noch einmal heranrücken (21 Uhr im Liveticker). Vor der Partie trennen sie neun Punkte.

Ter Stegen erklärte, warum der Clasico historisch so geladen ist: "Barcelona war stets der etwas bodenständigere Verein, der gegen die Königlichen quasi immer ein wenig rebelliert hat. Dieses Bild passt zu uns, darauf sind wir auch heute noch stolz."

Sein Kollege aus der deutschen Nationalmannschaft und Rivale im Clasico, Reals Innenverteidiger Antonio Rüdiger, entgegnete zum Liga-Duell bei DAZN: "Es ist ein Must-Win-Game! Wenn du dabei bleiben willst, musst du das Spiel gewinnen. Und wir wissen das." Ein Teil der Brisanz des Clasicos gehe laut ter Stegen auch auf die politische Konstellation zurück: "Da geht es auch um Katalonien gegen Spanien."

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Clasicos in 2023

Datum Wettbewerb Duell Ergebnis 15. Januar I 20.00 Uhr Super-Cup-Finale Real Madrid vs. FC Barcelona 1:3 2. März I 21.00 Uhr Copa del Rey, Halbfinale-Hinspiel Real Madrid vs. FC Barcelona 0:1 19. März I 21.00 Uhr La Liga, 26. Spieltag FC Barcelona vs. Real Madrid -:- 5. April I 21.00 Uhr Copa del Rey, Halbfinal-Rückspiel FC Barcelona vs. Real Madrid -:-

Der frühere Gladbacher (1996 bis 2014) schilderte aus seiner Sicht außerdem die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem spanischen Klassiker: "International muss man sagen, dass Barça gegen Real die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Der deutsche "Klassiko" hat dagegen noch keine so lange Geschichte." Mit einer großen sportlichen Rivalität gibt es Bayern gegen Dortmund erst seit 2011, als der BVB mit Trainer Jürgen Klopp Deutscher Meister wurde.

In 19 von 25 Liga-Spielen hielt ter Stegen seinen Kasten bislang sauber! Gelingt ihm das in den 13 verbleibenden Spielen mindestens sechsmal, stellt er den Rekord ein. Doch wie hat es Barça unter Xavi geschafft, defensiv wieder so gut zu stehen? "Es ist eine Kombination. Über ein paar Jahre hinweg haben wir bei Barça vielleicht das Bewusstsein verloren, dass es mal auch gilt zu verteidigen. Xavi hat das erkannt. Als er als Trainer übernahm, war daher ein wichtiger Punkt die Defensivarbeit", erklärt der 30-Jährige.

Den anderen Teil mache der Ballbesitz-Fußball Xavis aus: "Wenn er darüber spricht, redet jemand, von dem jeder Spieler weiß: Xavi hat das bis zur Perfektion gespielt. Das siehst du heute noch im Training. (...) Wenn er das vormacht, gibt es keine Fragen mehr."

DFB, Barcelona: Ter Stegen macht Kampfansage

Ter Stegen stand der Bild am Sonntag auch Frage und Antwort zum Thema DFB, wo er seit eh und je die Nummer 2 hinter Manuel Neuer ist - doch der Bayern-Keeper fehlt weiterhin verletzt. Ob er nun selbst die 1 werden wolle, Neuer verdrängen? "Ja, natürlich. Das war und bleibt mein Anspruch", antwortete der Barça-Keeper. 2024 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt, Konkurrent Neuer wird dann 38 Jahre alt sein, ter Stegen selbst 32.

Ob es zu seinem Nachteil sei, dass Trainer Hansi Flick beim FC Bayern mit Neuer in 2020 das Triple holte? "Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich einen Nachteil habe, dass Hansi zuvor Bayern-Trainer war. Er hat ganz klare Werte: Es geht um Leistung und dass am Ende die beste Mannschaft auf dem Platz steht."