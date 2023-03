DFB-Team - Hansi Flicks Quintett der Neuen: Mit Berisha, Schade und Vagnoman zum EM-Titel?

Etwas mehr als ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land hat Bundestrainer Hansi Flick den Neustart-Button gedrückt. Statt geballter Star-Power setzt er für die kommenden Länderspiele auf fünf neue Gesichter. SPOX stellt das Quintett vor.

© imago images

Mergim Berisha

Stürmer, 24, FC Augsburg

Spätestens nach seinem Doppelpack gegen den FC Bayern dürfte Berisha neben Marius Wolf wohl der bekannteste Name des Quintetts sein. Schon im Hinspiel hatte er gegen die Münchner getroffen und war damals der Matchwinner beim 1:0-Sieg. Mit insgesamt fünf Toren in vier Spielen gegen den Rekordmeister kann Berisha durchaus als Bayern-Schreck bezeichnet werden. In Augsburg wurde in der Vergangenheit schon häufiger die Werbetrommel für den Stürmer gerührt, nun hat es mit der Nominierung geklappt.

FCA-Coach Enrico Maaßen sieht "wenige bessere Neuner in Deutschland", Torwart Rafal Gikiewicz stellte ihn sogar über zwei Weltstars. "Er hat gute Tore geschossen und gegen Upamecano gute Zweikämpfe gewonnen - mehr als Mbappé und Messi", sagte er nach dem Bayern-Spiel. In vier Spielen gegen den Rekordmeister hat er fünfmal getroffen, sogar der dortige Sportchef Hasan Salihamidzic lobte: "Er ist vor der Kiste sehr gut."

Den "Adler auf der Brust zu tragen", sagte Berisha, "war immer mein Traum". Im DFB-Trikot feierte er mit dem Gewinn der U21-Europameisterschaft 2021 seinen bislang größten Erfolg. Berisha war in der Startformation gesetzt, Tore steuerte er jedoch keines bei. Nur einmal in 13 Spielen netzte er für den deutschen Nachwuchs - und zwar in der EM-Qualifikation gegen Moldawien. Aufgrund seiner Fähigkeiten, den Ball fest zu machen und seine Teamkollegen in Szene zu setzen, stand er unter dem damaligen Trainer Stefan Kuntz aber nie zur Debatte.

Die Zukunft von Berisha ist derweil noch offen. Aktuell ist er von Fenerbahce Istanbul lediglich an die Fuggerstädter ausgeliehen. Nach zwölf Scorerpunkten in 18 Pflichtspielen spricht jedoch alles dafür, dass die Kaufoption gezogen wird. Womöglich nur, um ihn dann im Sommer für mehr Geld weiterzuverkaufen. So ein Länderspiel schadet in Sachen Marktwert schließlich nicht.

Mergim Berisha: Leistungsdaten beim FC Augsburg in dieser Saison

Zahlen von transfermarkt.de