SPOX-Voting nach der DFB-Kader-Bekanntgabe: Wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar?

Hansi Flick hat am Donnerstag seinen Kader für die WM in Katar bekannt gegeben.

Mit den Neulingen Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sowie WM-Held Mario Götze fährt das DFB-Team zur Weltmeisterschaft in Katar. Das Trio steht im 26-köpfigen Aufgebot der DFB-Auswahl, das Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag in Frankfurt bekannt gab.

Größte Überraschung ist England-Legionär Armel Bella Kotchap, der den Vorzug vor Routinier Mats Hummels erhielt.

Angeführt wird der Kader für die Endrunde im Wüstenstaat (20. November bis 18. Dezember) von sieben Profis von Bayern München um Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter ist neben Thomas Müller, Götze und Matthias Ginter einer von noch vier Weltmeistern von 2014.

Die DFB-Elf startet am 23. November gegen Japan ins Turnier. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe E sind Spanien und Costa Rica.

Wie weit kommt die Nationalmannschaft bei der WM?