Deutschlands U21 bestreitet am heutigen Tag gegen Italien sein letztes Länderspiel der Saison. Wo Ihr das Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 19. November, duelliert sich die U21 von Deutschland mit Italien. Das Testspiel wird um 17.30 Uhr im Del Conero in Ancona angepfiffen.

Für das DFB-Juniorenteam endet am heutigen Tag das Länderspieljahr 2022. U21-Trainer von Antonio di Salvo kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Als Gruppenerster qualifizierte sich Deutschland für die U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Rumänien und Georgien.

Zuletzt schwächelte die DFB-Auswahl jedoch in den vergangenen beiden Testspielen im September. Gegen Frankreich zog Deutschland mit 0:1 den Kürzeren, gegen England verlor das Team von Antonio di Salvo 1:3. Gelingt der U21 von Deutschland heute ein versöhnlicher Saisonabschluss gegen Italien?

Auf einige ihrer Topstars muss die DFB-Elf am heutigen Tag jedoch verzichten. Jonathan Burkhardt, U21-Kapitän und Stürmer von Mainz 05, fehlt beim Duell gegen Italien verletzungsbedingt. Mit Youssoufa Moukoko muss DFB-Coach Antonio di Salvo auf einen weiteren Stürmer verzichten. Der BVB-Spieler wurde nämlich von Hansi Flick in der WM-Kader berufen. Karim Adeyemi und Armel Bella-Kotchap gehören ebenfalls zum DFB-Aufgebot für die WM in Katar.

© getty DFB-U21-Kapitän Jonathan Burkhardt fällt am heutigen Tag gegen Italien verletzungsbedingt aus.

U21 - Deutschland vs. Italien, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: Testspiel, U21

Testspiel, U21 Duell: Deutschland vs. Italien

Deutschland vs. Italien Datum: 19. November

19. November Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Del Conero, Ancona

Del Conero, Ancona Übertragung im TV: Sat. 1

Übertragung im Livestream: Sat. 1, ran

U21 - Deutschland vs. Italien, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Deutschland und Italien zeigt am heutigen Tag Sat. 1 live und exklusiv im TV und Livestream. Im Free-TV beginnt der Privatsender mit den Vorberichten der Partie um 17.00 Uhr. Eine halbe Stunde später erfolgt der Anpfiff des Spiels.

Sat. 1 bietet Euch, neben seiner Übertragung im Free-TV, ebenfalls die Option Deutschland vs. Italien live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sat. 1 findet Ihr auf der Website des Senders oder auf ran.de.

U21 - Deutschland vs. Italien, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Hier bei SPOX begleiten wir für Euch das Testspiel zwischen Deutschland und Italien im Liveticker, sodass Ihr keine Szene des Spiels verpasst.

U21 - Deutschland: Die vergangenen Spiele im Überblick