In nicht einmal zwei Monaten beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Trainingslager, Testspiele, Zeitplan, Anreise, Kaderbekanntgabe - hier gibt es die wichtigsten Infos zur DFB-Vorbereitung auf das Großturnier.

Die Gruppenspiele der Nations League sind zu Ende, die deutsche Nationalmannschaft hat es zwar nicht ins Final Four geschafft, kann den Fokus nun jedoch endlich auf die Weltmeisterschaft 2022 richten, die zum ersten Mal im Winter stattfindet. Austragungsland ist der Golfstaat Katar.

DFB-Team - Vorbereitung auf die WM in Katar: Trainingslager, Testspiele, Zeitplan, Anreise, Kaderbekanntgabe

Das Großereignis wird am 20. November im al-Bayt-Stadion in Al-Chaur mit dem Duell zwischen Katar und Ecuador eröffnet, das Finale findet am 18. Dezember statt. Das DFB-Team startet am 23. November gegen Japan ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe E sind Costa Rica und Spanien.

Fast zwei Monate liegen also noch bis zum WM-Start. Im Folgenden erklärt Euch SPOX den Ablauf bis dahin und was während der DFB-Vorbereitung alles auf dem Plan steht.

DFB-Team - Vorbereitung auf die WM in Katar: Trainingslager

Wie es vor Weltmeisterschaften üblich ist, wird auch dieses Mal zur Vorbereitung auf das Turnier ein Trainingslager veranstaltet. Die deutsche Nationalelf schlägt dieses im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat, nicht weit von Katar im Oman auf, am 14. November geht es los, am 18. November endet es. Davor hatte man ein Hotel in Dubai angefragt, am Ende entschied sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jedoch für das benachbarte Oman. "Wir haben nur wenig Zeit. Die Spieler kommen aus dem laufenden Bundesliga-Spielbetrieb, und uns war es wichtig, dass sie sich in der WM-Region akklimatisieren können", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff.

© getty Hansi Flick bestreitet bei der WM in Katar sein erstes großes Turnier als Trainer des DFB-Teams.

DFB-Team - Vorbereitung auf die WM in Katar: Testspiele

Im Laufe des Trainingslagers bestreitet das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 16. November gegen den Oman das einzige Testspiel vor der WM.

DFB-Team - Vorbereitung auf die WM in Katar: Anreise

Nicht lange nach Ende des Trainingslagers macht sich das deutsche Team dann auf die Reise nach Katar, genauer gesagt nach Al-Ruwais, wo das luxuriöse Zulal Wellness Resort liegt, in dem die Deutschen ihre Zeit während der WM verbringen werden.

DFB-Team - Vorbereitung auf die WM in Katar: Kaderbekanntgabe

Die Kaderbekanntgabe für die WM erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst muss Hansi Flick bis zu 50 Spieler für die Vorauswahl nennen. Dies muss laut der Bild bis zum 21. Oktober erfolgen, veröffentlicht wird der Riesenkader jedoch nicht. Die 50 Spieler müssen wegen des engen Zeitplans für Visa und Dopingkontrollen bei der FIFA vorangemeldet werden.

Der endgültige WM-Kader, der dann nur noch 26 Mann beinhalten soll, wird kurz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause, also vor dem 11. November, bekanntgegeben.

DFB-Team - Vorbereitung auf die WM in Katar: Zeitplan

Datum Termin 21. Oktober Vorauswahl des 50 Mann großen Kaders Anfang/Mitte November Bekanntgabe des endgültigen 26-Mann DFB-Kaders 14.-18. November Trainingslager in Oman 16. November Testspiel gegen Oman nach dem Trainingslager Ankunft im WM-Quartier in Katar 23. November WM-Auftakt gegen Japan in Doha

Kein Müller, kein Gündogan! Das ist Eure Startelf für den WM-Auftakt © getty 1/13 Etwas weniger als zwei Monate sind es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Japan bestreiten wird. Wir haben Euch gefragt, welche Spieler dann in der Startelf stehen sollten. Das ist das Ergebnis. © getty 2/13 Tor – MANUEL NEUER: 82,4 Prozent der Voting-Stimmen | Wenig überraschend setzte sich Bayerns Nummer eins deutlich gegen seine Konkurrenten um Oliver Baumann, Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen durch. © getty 3/13 Rechtsverteidiger – JONAS HOFMANN: 61,8 Prozent der Voting-Stimmen | Der Gladbacher setzte sich dank zuletzt starker Leistungen bei Euch gegenüber Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs durch. © getty 4/13 Innenverteidiger – ANTONIO RÜDIGER: 64,9 Prozent der Voting-Stimmen | Mit deutlichem Abstand gewann der Real-Verteidiger die Wahl zum Innenverteidiger Nummer eins. © getty 5/13 Innenverteidiger – NIKLAS SÜLE: 30,5 Prozent der Voting-Stimmen | Hinter Rüdiger setzte sich der zuletzt oft kritisierte BVB-Mann etwas überraschend knapp vor Teamkollege Nico Schlotterbeck als zweite Wahl in der Abwehr-Zentrale durch. © getty 6/13 Linksverteidiger – DAVID RAUM: 43,0 Prozent der Voting-Stimmen | Das Rennen um die Linksverteidigerposition war deutlich enger. Der Leipziger setzte sich bei Eurer Wahl hauchdünn gegen Robin Gosens durch. © getty 7/13 Defensives Mittelfeld – JOSHUA KIMMICH: 74,9 Prozent der Voting-Stimmen | Der Bayern-Mittelfeldspieler ist auch in der DFB-Elf meist gesetzt. Wenig überraschend wollt Ihr Kimmich auch in der deutschen Zentrale sehen. © getty 8/13 Defensives Mittelfeld – LEON GORETZKA: 42,8 Prozent der Voting-Stimmen | Knapper wurde es dann wieder beim Mann neben Kimmich. Hier bekam Goretzka bei Euch den Vorzug vor Ilkay Gündogan. © getty 9/13 Rechtsaußen – SERGE GNABRY: 45,9 Prozent der Voting-Stimmen | Die rechte Offensivseite wird vom aktuell heftig kriselnden Bayern-Stürmer besetzt. Knapp setzte er sich hier gegen Teamkollege Leroy Sané durch. © getty 10/13 Linksaußen – LEROY SANÉ: 52,7 Prozent der Voting-Stimmen | Dieser darf in Eurem Team dafür auf der anderen Seite stürmen. Die deutschen Außen sind damit komplett in Bayern-Hand. © getty 11/13 Offensives Mittelfeld – JAMAL MUSIALA: 66,9 Prozent der Voting-Stimmen | Komplettiert wird die offensive Dreierreihe vom stark aufspielenden FCB-Youngster. Thomas Müller muss dafür unter anderem auf der Bank Platz nehmen. © getty 12/13 Sturm – KAI HAVERTZ: 67,1 Prozent der Voting-Stimmen | Ebenfalls überraschend deutlich setzte sich der Chelsea-Star gegenüber Konkurrent Timo Werner durch. Dass er die Position spielen kann, bewies er erst kürzlich beim Spiel gegen England. © getty 13/13 Und so könnte die Elf in der realtaktischen Formation aussehen.

WM 2022: Die acht Gruppen

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun