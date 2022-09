In zwei Monaten geht die Weltmeisterschaft 2022 in Katar los. Die 32 Teilnehmer haben ihre Quartiere für den Aufenthalt im Golfstaat bereits gefunden. Wo genau liegt das der deutschen Nationalmannschaft? SPOX verrät es Euch.

Die Weltmeisterschaft 2022 rückt von Tag zu Tag näher. Am 20. November ist es dann endlich soweit und das Turnier wird mit der Partie Katar gegen Ecuador im al-Bayt-Stadion in al-Chaur eröffnet. Auch die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich langsam auf das Großereignis vor, in der Nations League stehen in den folgenden Tagen Partien gegen Ungarn (23. September) und England (26. September) an. Doch nicht nur das Spielerische ist Teil der Vorbereitung, auch um den Aufenthalt im Golfstaat hat man sich bereits gekümmert.

Im Folgenden verrät Euch SPOX, wo genau das deutsche Quartier bei der bevorstehenden WM in Katar liegt.

DFB-Team: Quartier bei der WM 2022 in Katar

Was das Quartier im Gastgeberland Katar betrifft, geht Deutschland einen eigenen Weg. Während die restlichen 31 Nationen ihre Unterkunft in der Nähe des Zentrums von Doha haben, liegt die des DFB-Teams weiter außerhalb in der katarischen Wüste.

Die deutschen Spieler und das Personal werden ihre Zeit während der WM im Zulal Wellness Resort in Al-Ruwais nördlich des Landes verbringen. Das luxuriöse Hotel ist im Vergleich zu den restlichen Aufenthaltsorten am weitesten von Doha entfernt und liegt am Persischen Golf. Damit wolle man einen "Spirit entwickeln, der uns durch das Turnier tragen soll - und das so lange wie möglich", erklärte DFB-Manager Oliver Bierhoff. "Wir können uns dort ganz auf unsere große Aufgabe fokussieren."

© getty Das Eröffnungsspiel am 20. November findet im Al-bayt-Stadion statt.

"In Al-Ruwais haben wir alles, was wir für ein optimales Team Base Camp brauchen: eine kurze Anfahrt zum Trainingsplatz, beste Trainingsbedingungen, um konzentriert und intensiv arbeiten zu können, sowie ein wunderbares Ambiente im Hotel", sagte Bundestrainer Hansi Flick.

Wie kompakt die WM ist, sieht man anhand der kurzen Reisen, die die Mannschaften für ihre Partien brauchen werden. Während des Turniers können die Teams nämlich die ganze Zeit lang in ihren Quartieren bleiben, Flüge zu den Spielstätten werden nicht benötigt. Von den 32 Nationen liegen 24 in einem zehn Kilometer großen Radius rund um Doha.

Für das DFB-Team geht das Turnier am 23. November gegen Japan los, in den Tagen darauf folgen Spiele gegen Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Die drei Partien finden dabei in ar-Rayyan (gegen Japan) und in al-Chaur (gegen Spanien und Costa Rica) statt.

WM 2022: Die acht Gruppen

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun