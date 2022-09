Jamal Musiala glänzt für DFB-Team - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sauer: "Eine Schande"

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat nach dem 3:3 gegen Deutschland erneut seinen Ärger darüber zum Ausdruck gebracht, dass Jamal Musiala nicht für die Three Lions aufläuft. Als "Schande" bezeichnete er es und schwärmte von den Qualitäten des Youngsters.

"Musiala ist ein außergewöhnlicher Spieler. Sie wissen, wie sehr wir ihn mochten, Sie wissen, wie sehr wir versucht haben ihn zu behalten", sagte Southgate der Bild. Der heute 19-Jährige lief in den U-Nationalmannschaften für England auf, fungierte dort zeitweise sogar als Kapitän. Nach dem Wechsel des Talents vom FC Chelsea zum FC Bayern verschlechterte sich auch die Perspektive für Southgate, den Spieler für das A-Team zu gewinnen.

"Er hat aber beim FC Bayern mit acht deutschen Nationalspielern trainiert, die die Gelegenheit hatten, ihn zu beeinflussen", sagte er über das "sehr spezielle Talent", das im November 2020 letztmals für die englische U21 auflief, ehe der DFB seine Bemühungen verstärkte und sich Musiala durch seinen Einsatz gegen Island im März 2021 für Deutschland festspielte.

Beim Remis gegen England in der Nations League war Musiala der beste deutsche Feldspieler und an der Entstehung der ersten beiden Treffer maßgeblich beteiligt. Auch Southgate konnte dies nur bestätigen ("Sein Auftritt war exzellent. Er ist ein aufregender Spieler."), wollte sich dann aber nicht weiter mit Musiala beschäftigen: "Seine Zukunft ist mir egal."

DFB-Noten: Musialas kluge Pässe, Schlotterbecks Orientierungslosigkeit © getty 1/17 Deutschland hat beim vorletzten Länderspiel vor der WM defensiv wieder enttäuscht. Zum Abschluss der Nations League verspielte die Elf gegen England beim 3:3 eine 2:0-Führung. Ein BVB-Verteidiger kassierte die 5, ein FCB-Star war der Beste. Die Noten. © getty 2/17 MARC-ANDRE TER STEGEN: Sehr starke Parade bei Englands bester Chance in der ersten Halbzeit gegen Raheem Sterling. Strahlte eine unglaubliche Sicherheit aus, musste dennoch dreimal hinter sich greifen. Bei den Gegentoren aber chancenlos. Note: 3. © getty 3/17 THILO KEHRER: Recht unspektakuläres Spiel, mit ein paar zu vielen Ungenauigkeiten. Hätte vielleicht ein bisschen früher fallen müssen, um in der ersten Halbzeit einen Elfmeter zu bekommen, kam dann vorm 2:2 zu spät. Note: 4. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Umsichtig in der Innenverteidigung, gewann die meisten Bälle für die deutsche Mannschaft, hatte eine exzellente Passquote und schaltete sich auch in den Angriff ein. Tadellos. Note: 2,5 © imago 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Verlor während der englischen Drangphase in der ersten Halbzeit bisweilen die Orientierung, kam oft zu spät, konnte Bukayo Saka vorm 2:2 auch nicht entscheidend stören, verursachte dann den Elfmeter gegen Bellingham. Note: 5. © getty 6/17 DAVID RAUM: Konnte in der 23. Minuten gleich zweimal den Ball zu freistehenden deutschen Offensiven spielen, schaffte es beide Male aber nicht. Nur 15 seiner 22 Pässe kamen an, seine 68-prozentige Passquote unterbot kein Startelfspieler. Note: 4,5 © imago 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wieder sehr viel unterwegs, ohne jedoch dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Sein Distanzschuss war die beste deutsche Chance in Halbzeit eins. Konnte das englische Aufbäumen nach dem ersten Gegentreffer nicht verhindern. Note: 4,5. © getty 8/17 ILKAY GÜNDOGAN: Gute Pressingmomente in Halbzeit eins, doch auch er schaffte es nicht, dem Aufbauspiel Struktur zu geben. Sicherer Elfmeterschütze zum 1:0. Doch tauchte dann wieder ab. Note: 4. © getty 9/17 JONAS HOFMANN: Agierte als rechter Flügel nominell sehr offensiv, doch für ihn galt das Gleiche wie für Gündogan und Musiala vor der Pause. Ganz gutes Pressing, aber eher null Ertrag im Spielvortrag. Musste in Halbzeit zwei für Werner raus. Note: 4. © imago 10/17 JAMAL MUSIALA: Starker, energischer Beginn mit ein paar netten Pressingmomenten. Erzwang dann erst den Fehler und holte den Elfmeter heraus gegen Maguire. Sein Ballgewinn leitete das 2:0 ein. Schöne Pässe, kluge Dribblings. Bester Feldspieler. Note: 2. © getty 11/17 LEROY SANE: Wenige Ballaktionen und teils mit leichten Ballverlusten. Musste in der 68. Minute für Gnabry raus. Wurde danach nicht vermisst. Note: 4. © getty 12/17 KAI HAVERTZ: Hing als nominelle Sturmspitze vor der Pause komplett in der Luft und war wirkungslos. Durfte in der zweiten Halbzeit etwas nach hinten, bedankte sich mit seinem Traumtor zum 2:0 und dem Abstauber zum 3:3. Note: 2,5. © getty 13/17 TIMO WERNER: Kam für Hofmann. Führte sich mit einem technischen Fehler und einer unnötigen Tempoverschleppung ein. Entschied sich später zum Pass statt zum Abschluss, schoss dann daneben. Aber gab den letzten Pass vorm 2:0. Note: 4. © getty 14/17 SERGE GNABRY: Kam beim Stand von 2:0 für Sané, sieben Minuten später stand es 2:2 - auch weil er vorm 2:2 Saka nicht stoppen konnte. Sein Schuss führte zum 3:3. Note: 4. © getty 15/17 ROBIN GOSENS: Kam für David Raum. Wurde selten gesucht und war dementsprechend wenig am Ball. Aber: Brachte jeden seiner acht Pässe an den Mitspieler. Note: 3,5. © getty 16/17 THOMAS MÜLLER: Kam für Musiala, erlebte noch zwei Treffer. Ohne Bewertung. © getty 17/17 ARMEL BELLA-KOTCHAP: Durfte in den letzten Minuten dieses turbulenten Spiels noch sein Länderspieldebüt feiern. Ohne Bewertung.

Musiala: Muss bei Bayern und DFB gesetzt sein"

Bereits im Vorjahr, als die Teams im Rahmen der EM aufeinandertrafen, hatte Southgate den Verlust von Musiala beklagt und von mehreren persönlichen Gesprächen mit dem Teenager vor dessen "schwieriger Entscheidung" berichtet. Er könne dessen Entschluss allerdings auch nachvollziehen und freue sich über die positive Entwicklung.

Einen weiteren Fürsprecher hat Musiala in der Person Uli Hoeneß, der nach der Partie am Montag bei RTL schwärmte: "Wenn er so spielt, muss er beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft gesetzt sein." Er sei ein "großer Fan", zumal Musiala auch dem medialen Druck standgehalten habe: "Man hat ja gemeint, der Messias spielt jetzt bei der deutschen Mannschaft."