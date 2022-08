DFB: WM-Trikots in Rap-Video mit Müller und Gnabry geleakt?

Ein Video des Rappers Pajel, in dem auch Thomas Müller und Serge Gnabry zu sehen sind, enthüllt wohl die DFB-Trikots für die WM in Katar. Bereits in den letzten Tagen tauchten Bilder auf, die das vermeintliche Heimtrikot der Nationalmannschaft zeigten.

Pajel veröffentlichte nun ein Tiktok-Video, das ihn, die beiden Nationalspieler und einige andere Menschen beim Singen eines neuen Songs zeigt. Er und eine Frau im Hintergrund tragen dabei das zuletzt enthüllte weiße DFB-Trikot mit einem schwarzen Längsbalken in der Mitte.

Außerdem trägt ein Mann ein rotes Trikot der deutschen Nationalmannschaft, das analog zum Heimtrikot eine gold-gelbe Aufschrift hat. Das DFB-Team spielte in der Vergangenheit häufig in Rot, wenn es ein Ausweichtrikot brauchte.

"Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen", kommentierte Adidas-Firmensprecher Oliver Brüggen die Enthüllung des Heimtrikots bei der Bild: "Die neuen DFB-Trikots für die Fifa-Weltmeisterschaft 2022 werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt."

Gut möglich, dass diese Vorstellung nun von Rapper Pajel übernommen wurde.