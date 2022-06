BVB: Marco Reus zieht sich Muskelfaserriss bei der Nationalmannschaft zu

Nationalspieler Marco Reus bleibt das Pech in der DFB-Auswahl treu. Der Profi von Borussia Dortmund verpasst die beiden kommenden Duelle in der Nations League mit Ungarn am Samstag (20.45 Uhr) in Budapest und drei Tage später gegen Europameister Italien in seiner ehemaligen sportlichen Heimat Mönchengladbach wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel.

Reus bleibt zur weiteren Behandlung bei der Mannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend mitteilte.

Reus (33) hatte wegen eines Infekts bereits bei den ersten beiden Partien in der Nationenliga gegen Italien und England (jeweils 1:1) gefehlt.

Am Dienstagabend in München gegen die Three Lions saß er noch auf der Tribüne - abseits des Geschehens, wie so oft, wenn die DFB-Elf spielte. Unter anderem hatte er den WM-Triumph 2014 wegen eines Syndesmosebandrisses verpasst.

Seit seinem Debüt im Oktober 2011 bestritt er nur 48 von 138 möglichen Länderspielen (15 Tore).