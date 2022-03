Im Rahmen der U21-EM-Qualifikation treffen heute Israel und Deutschland aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Topspiel in der Gruppe B der U21-Qualifikation für die EM in Rumänien und Georgien! Tabellenführer Deutschland ist zu Gast beim Gruppenzweiten Israel. SPOX bietet das komplette Spiel im Liveticker an.

U21 - Israel vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Aufstellung ist da. Atubolu - Vagnoman, Bella-Kotchap, Dardai, Katterbach - Krauß, Tillmann, Stiller - Knauff, Burkardt, Leweling

Vor Beginn: Am 8. Spieltag der Gruppe B geht es heute im Rahmen der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft, die 2023 in Georgien und Rumänien stattfindet, so richtig zur Sache. Es stehen sich mit Deutschland und Israel nämlich der Gruppenerste und der Gruppenzweite gegenüber. Das DFB-Team führt die Tabelle aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf die Israelis an.

Vor Beginn: Los geht es um 17 Uhr, gespielt wird im HaMoshava-Stadion in Petah Tikwa.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum EM-Qualifikationsspiel zwischen den U21-Nationalmannschaften Israels und Deutschlands.

U21 - Israel vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Die Partie wird bei ProSieben Maxx im TV übertragen. Um 16.30 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Dafür eingesetzt wird folgendes Personal:

Außerdem könnt Ihr die Partie auch im Livestream bei ran.de live verfolgen.

U21 - EM Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe B