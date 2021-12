Die UEFA lost heute die Gruppenphase der Nations League aus. SPOX begleitet die Ziehung im Liveticker.

Auf wen trifft Deutschland in der Nations League 2022/23? Die Auslosung zu der Gruppenphase findet am heutigen Donnerstagabend statt. Hier gibt's sie im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Nations League: Auslosung heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hier gibt's alle Töpfe der Liga A im Überblick.

Nationen Topf 1 Frankreich, Spanien, Italien, Belgien Topf 2 Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland Topf 3 England, Polen, Schweiz, Kroatien Topf 4 Wales, Österreich, Tschechien, Ungarn

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in Liga A ebenso wie Portugal, die Niederlande und Dänemark in Topf zwei, womit auf das Team von Hansi Flick unter anderem auch ein Top-Gegner aus Topf eins wartet - nämlich Frankreich, Spanien, Italien oder Belgien.

Vor Beginn: Ob die Ziehung der Nations League ebenso pannenreich erfolgt wie am Montag im Falle der Champions League. Man will es nicht hoffen, man will es nicht beschreien. Vorgenommen wird sie ja erneut von der UEFA.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur heutigen Auslosung der Gruppenphase der Nations League 2022/23. Los geht es in Montreux (Schweiz) um 18 Uhr.

Nations League: Auslosung heute live im TV und Livestream

Die Auslosung der Nations-League-Vorrunde könnt Ihr heute live im TV und Livestream anschauen - einerseits kostenlos, andererseits aber auch nicht.

Übertragen wird die Ziehung von Pay-TV-Sender Sky auf Sky Sport News. Den Livestream zu dem TV-Programm könnt Ihr derweil online gratis abrufen.

Gregor Teichert ist als Moderator im Einsatz, Uli Köhler fungiert als Experte.

Nations League: Termine